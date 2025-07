Ana Carrillo 29 JUL 2025 - 14:06h.

El equipo de 'TardeAR' cuenta desde el primer día entre sus filas con Kike Quintana, que se hizo conocido por sus charlas llenas de pullitas graciosas a su tía, Ana Rosa Quintana. Dos años después de hacerse popular con su sección, el madrileño continúa colaborando en el programa que ahora presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco y es cada vez más activo en Instagram, donde suma más de 62.000 seguidores y donde ha revelado cuántos años tiene.

Lo ha hecho al celebrar su cumpleaños. Tras compartir en sus stories todas las felicitaciones de cumpleaños que ha recibido en la mencionada red social, el comunicador ha compartido un post en el que aclara su edad y lanza un claro mensaje: "Voy a por todo"; un mensaje muy similar al que le trasmitió al periodista Pedro Jota cuando lo entrevistó el año pasado y le confesó que se veía llegando a presentar un programa de televisión.

Desde el pasillo de los lácteos de un conocido supermercado, Kike Quintana ha tirado de su característico sentido del humor para comentar: "Me dijeron que el tiempo enfría, pero yo, como el yogur bueno, fermento a mi manera"; tras revelar que acaba de cumplir 42 años, pues nació en julio de 1983. "Intento no tomarme demasiado en serio, porque si te crees todo lo que piensas, estás bastante jodido. Yo no he venido a sobrevivir, he venido a saber quién soy y a construir la vida que quiero vivir", ha añadido el colaborador en su post, que ha recibido el 'me gusta' de muchas compañeras famosas: Marta Peñate, Alexia Rivas, Belén Rodríguez, María Sánchez 'La Jerezana' y Laura Cuevas.

La publicación ha recibido el comentario de dos compañeras: Bibiana Fernández se ha partido de risa y Cristina Cifuentes le ha deseado un feliz cumpleaños; así como el de Bricio Segovia, presentador de Informativos Telecinco, que le ha escrito: "Qué buena cosecha la del 83. ¡Felicidades, querido!". Sus seguidores anónimos también se han reído mucho con su forma de encarar el haber cumplido un año más y han aplaudido que se tome todo con tanto sentido del humor: "No cambies que quién tiene sentido de humor tiene la vida ganada", "¡Ocurrente como pocos!".