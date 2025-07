Ana Carrillo 29 JUL 2025 - 15:34h.

Manu Lombardo, de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', le ha escrito una carta abierta a su ex el día en el que habría sido su aniversario

Susana Megan comunica una feliz noticia junto a su novio: "¡Empieza la locura!"

Manu Lombardo y Susana Megan habrían celebrado hoy su décimo aniversario de seguir juntos, pues fue el 29 de julio de 2015 cuando el catalán escogió a la alicantina como pareja en su final de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Pero ese aniversario no se ha podido celebrar porque a comienzos del verano pasado, justo antes de celebrar nueve años de relación, anunciaron su ruptura sentimental.

Aunque tienen una relación cordial y están unidos por su perro Teddy, pronto quedó claro que no iba a producirse una reconciliación entre ellos porque la influencer hizo pública su relación con un joven anónimo llamado Álvaro con el que ya vive en pareja en un piso en el centro de Madrid. Manu, por su parte, no tiene novia - o, al menos, no lo ha hecho público -, pero se ha alegrado por la felicidad de su ex con su nuevo amor.

Hoy, día en el que hubieran celebrado diez años juntos, el amigo de Cristian ATM se ha lanzado a escribirle una carta abierta a Susana, en la que le hace varias confesiones, como que esta jornada es muy especial para él aunque ya no estén juntos. A través de sus stories y junto a una imagen de su final de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha escrito: "¡Feliz no-aniversario, cabesa! Hoy es una fecha que una vez marcamos con ilusión y, aunque el rumbo haya cambiado, sigue teniendo un lugar muy especial en mi memoria y, tal vez, en la memoria de muchas personas que nos vieron compartir tanto".

"No escribo esto para añorar lo que fue, sino para agradecer lo que significó. Por el cariño que nos dimos. Por lo bueno y por lo que no fue tanto. Por lo que se quedó, por lo que se fue, por lo que nos hizo crecer. Por lo vivido y por lo que nunca será. Por nuestro Teddy. Porque hay trozos de ti que ya son parte de mí. Y sé que hay pedacitos míos que también se quedaron contigo", reza la carta abierta que Manu ha dirigido a su exnovia, a la que asegura desear lo mejor "de todo corazón".

Para finalizar sus líneas - a las que ella todavía no ha contestado, al menos, públicamente - le ha dicho que siempre podrá encontrar en él un apoyo: "Gracias por lo compartido, por el cariño que aún nos une y por ser una parte tan importante en mi historia. Aquí estaré cuando me necesites".