03 AGO 2025

Uno de los momentos clave de la vida del colaborador fue vivir los atentados del 11-S en primera persona

Aventurero, viajero y feliz: el lado más personal de Miguel Ángel Nicolás

Miguel Ángel Nicolás lleva colándose por las pantallas de Telecinco casi dos décadas. El colaborador de TardeAR, programa donde detrás de las cámaras también ejerce como coordinador de redacción, es un rostro muy querido por los espectadores. Sin embargo, ha sabido mantener su vida privada al margen y por eso su biografía cuenta con capítulos muy sorprendentes.

1. Celebra su cumpleaños, pero nadie sabe su edad

Los amigos de Miguel Ángel saben bien que el 2 de abril toca felicitar a Miguel Ángel por su cumpleaños... ¡¡¡pero nunca saben qué edad alcanza!!! El colaborador vespertino no quiere que nadie sepa su fecha oficial de nacimiento. O al menos no piensa decirla gratis: "No lo sé, es un gran misterio que algún día descubriré por una cantidad… Por 100.000€ como una exclusiva del ¡Hola!”, ha bromeado.

2. Trabajaba en moda

Aunque actualmente asociamos a Miguel Ángel Nicolás a los saloncitos sobre corazón, la realidad es que sus pinitos televisivos no tenían nada que ver con este mundo. El comunicador era experto en moda y empezó a hacer pantalla en los albores del milenio hablando sobre tendencias y diseñadores. En este marco, interactuó con figuras de la talla de Yves Saint Laurent y la propia Donatella Versace, con la que mantuvo vínculo más allá de las cámaras.

3.Viajero incansable

A pesar de que es un total enamorado de su trabajo, Miguel Ángel es de los que defiende que la vida está mucho más que para eso. Cada vez que su trabajo se lo permite, el colaborador aprovecha para hacerse un viaje, de esos que dan envidia. q aMykonos, Sao Paulo, San Francisco... El globo terráqueo no tiene limitaciones para él.

4. Testigo de los atentados de Nueva York el 11-S

A nuestro protagonista nunca se le olvidará lo vivido el 11 de septiembre de 2001. Aquel día en el que dos aviones comandados por terroristas se estrellaron contra las Torres Gemelas se encontraba en Nueva York. “Tener la experiencia de haber vivido y contado todo lo que sucedió aquel fatídico día le acompañan a uno para siempre. El recuerdo de la efeméride me devuelve a aquel lugar y aquel momento. Supondréis lo que significa haber estado allí, y contar a través de mis ojos lo que sucedió, junto con a mi gran Ana Rosa”, escribió en redes sociales.

5. Entrenó con Chris Hermsworth

En el año 2023 el colaborador contó con un compañero de rutinas deportivas muy especial: nada menos que Thor, o lo que es lo mismo el marido de Elsa Pataky, Chris Hermsworth: "Yo salí de Mediaset y fui con mi amiga Sonia, que me lleva todos los días en el coche y llegamos al gimnasio". "Eran las 16:45 horas y me dicen 'Thor está entrenando'. Yo dije: 'Bueno, pues será uno que se parece a Thor, alguien escultural'. Pues no. Entro y dejo mis cosas, me cambio y, ¿quién estaba ahí? Thor. El mismísimo. Sin su martillo, claro", bromeó. Como no podía ser de otra manera, Miguel Ángel inmortalizó ese momento con el imprescindible selfie

6. Sus pinchazos de belleza

Pero su buen aspecto no solo se limita a sus rutinas gimnásticas con o sin celebridades de Hollywood. Nicolás presta mucha atención a su apariencia, lo que incluye el cuidado de la piel y el cabello en profundidad. Su estilo impecable responde a una rutina que además de buena alimentación conlleva limpieza facial e hidratación regular, así como la imprescindible ayuda de la medicina estética. Va a la peluquería cada veinte días.

7. Dormilón confeso

Nicolás ha confesado que le encanta dormir, especialmente los fines de semana, cuando puede compensar el ritmo intenso de su trabajo en televisión

8. No se lleva con Miguel Frigenti

A pesar de que la mayoría de los compañeros de la tele adoran a Miguel Ángel Nicolás, también hay algunos que no despiertan sus simpatías. Uno de ellos es su tocayo Miguel Frigenti que en ‘Secret Story’ desveló que Nicolás fue una de las personas que estuvo tras su despido de ‘Ya es Mediodía’. “No fue despedido, simplemente se dejó de contar con él. En televisión esto pasa todos los días y nadie se enfada porque no le den explicaciones", respondió Miguel Ángel.

9. Talento para el cante y el baile

En 2006, durante los inicios de El programa de Ana Rosa, Nicolás sorprendió al público al participar en un concurso de canto y baile organizado por el programa. Interpretó una coreografía inspirada en Fama, emulando un espectáculo de Broadway con camiseta de tirantes y actitud chulesca, demostrando que su versatilidad y soltura van más allá de la crónica social

10. Su amistad con famosos del corazón

Miguel Ángel Nicolás no solo cubre la crónica social, sino que ha forjado amistades con figuras destacadas del mundo del espectáculo. Su cercanía con personajes como Ana Rosa Quintana, a quien considera una "madre profesional", y su habilidad para conectar con celebridades durante eventos y entrevistas, como en su etapa en la moda, lo han convertido en un puente entre la prensa y las estrellas. Esta capacidad para mantener relaciones cordiales con famosos, sin cruzar la línea del sensacionalismo, es una de las claves de su éxito en Telecinco.