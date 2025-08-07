El actor estadounidense Dean Cain ha pasado de ser el 'Superman' de los años 90 a ser oficial e inmigración y aduanas de EEUU

La reacción de Donald Trump al enterarse del voto de Sydney Sweeney: "Ahora me gusta su anuncio"

Compartir







Dean Cain, el actor que dio vida a 'Superman' en los años 90, ha pasado de ser, ha pasado de ser uno de los actores estadounidenses más conocidos a oficial de inmigración y aduanas de EEUU. Y no lo hace por las ventajas fiscales, sino que está convencido de que echando a los inmigrantes del país protege a los estadounidenses. Informa Yolanda Bernardo Martín

Él sigue vendiéndose como actor, pero lo cierto es que pocos le recuerdan por otro papel que no sea el del Superman de la Tele. Eran los 90 y durante 4 años, como hombre de acero, se encargó de tener a los malos a raya. Aunque ha pasado años sin aparecer en la gran pantalla o en televisión, si que se le ha visto alguna vez en programas para criticar a los demócratas, ahora da un paso más uniéndose al servicio de inmigración y control de aduanas. Y lo hace, dice "porque cree que es importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses".

PUEDE INTERESARTE La actriz Sydney Sweeney y su última polémica, una campaña publicitaria tildada de supremacista y nazi

A muchos no les ha extrañado porque en su activismo político ya ha cargado con lo que él considera una narrativa pro inmigración de la nueva entrega de Superman firmada por James Gunn. Sobra decir que Dean dio su voto a Donald Trump en las últimas elecciones y de eso precisamente no va sobrado el Presidente.

Otros actores pro Trump

El Grupo de actores que le apoyan no es extenso. Jon Voight, Mel Gibson, Sylvester Stallone y a la baja de Hulk Hogan, recientemente fallecido. Una incorporación sorpresa a la de la actriz Siydney Sweeney, protagonista de la polémica por un anuncio que ha desatado críticas por su presunto supremacismo.

Un anuncio que fue apoyado por el propio presidente de Estados Unidos al enterarse de que la actriz formaba parte del voto republicano. Una periodista fue quien se lo dijo a Donald Trump cuando él mismo fue quien preguntó sobre el voto de la actriz. Incluso, en esa breve entrevista, dijo delante de cámara que había mucho voto republicano, tanto que es "les sorprendería".