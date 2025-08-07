Miguel Salazar Madrid, 07 AGO 2025 - 18:16h.

Rosa Conde, periodista, desvela en 'Tardear' todos los detalles del nuevo frente judicial entre Colate y Paulina Rubio

Exclusiva 'Fiesta' | La resolución judicial de la guerra abierta entre Colate y Paulina Rubio por su hijo

Se encrudece la batalla judicial entre Paulina Rubio y Colate por la custodia del hijo que ambos tienen en común. Recordemos que desde el año 2012, uno y otro viven un duro enfrentamiento que este 2025 ha vuelto a revivarse. Vallejo-Nágera demandó a la artista mexicana después de unas presuntas agresiones que le habría popinado a su hijo. La abogada de Paulina Rubio aclaró que "no hay nada de lo que defenderse".