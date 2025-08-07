Logo de telecincotelecinco
Paulina Rubio planta a Colate en la corte de Miami y se encrudece la batalla judicial por la custodia de su hijo

Todos los detalles de la última guerra judicial entre Paulina Rubio y Colate
Se encrudece la batalla judicial entre Paulina Rubio y Colate por la custodia del hijo que ambos tienen en común. Recordemos que desde el año 2012, uno y otro viven un duro enfrentamiento que este 2025 ha vuelto a revivarse. Vallejo-Nágera demandó a la artista mexicana después de unas presuntas agresiones que le habría popinado a su hijo. La abogada de Paulina Rubio aclaró que "no hay nada de lo que defenderse".

