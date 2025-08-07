Miguel Salazar Madrid, 07 AGO 2025 - 17:15h.

Su ex la agredió hasta el punto de haber podido acabar con su vida: Ainhoa estuvo durante más de 300 días intentando estabilizarse

Ainhoa no vuelto a ser la misma desde que su ex le agredise tras poner fin a su relación de dos años. Esta joven de 27 años de Gran Canaria comparte en 'Tardear' las duras secuelas que le dejó su agresor en una brutal paliza. "A día de hoy vivo con fentanilo", cuenta.

"Tengo amnesia postraumática"

Su expareja le dijo que quería verla tras cortar su romance. En ese momento, Ainhoa aceptó la quedada pero no se esperaba lo que iba a sufrir más tarde. David, como se llama su agresor, llegó a golpear su cabeza y cuello contra un bordillo de una carretera. Ainhoa intentó correr como pudo, y poco después fue auxiliada. Necesitó más de 300 días para poder estabilizarse.

Ahora, su ex se encuentra encarcelado y con una orden de alejamiento que impide ver a la víctima. Sin embargo, sigue amenazándola con un teléfono móvil que consigue a cambio de dinero, un favor que se asemeja bastante al que habría recibido Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz.

"Tengo amnesia postraumática. Mi pasado lo recuerdo, esa palaiza la recuerdo, pero olvido mi día a día", lamenta. Ante la inminente salida de su agresor de la cárcel -el procedimiento está aún en fase de instrucción-, Ainhoa tiene claro cuáles van a ser sus próximos pasos.

"Tengo pensado no estar en Gran Canaria porque tengo claro que va a conseguir lo que se propone hasta acabar su obra", señala. Con esta frase se refiere a las amenazas que recibe por parte de David desde la cárcel. Este se suele poner en contacto con ella para decirle cosas como 'no te vas a olvidar de mi cara en mi vida'.

Sin olfato, sin gusto, con pérdida de audición en el oído izquierdo y operaciones de vida o muerte en su cuello, entre otras secuelas, Ainhoa intenta salir adelante como puede.