La cantante Katy Perry grabó el pasado verano un videoclip en las dunas protegidas del islote de s'Espalmador, dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, lo que propició que la Consejería de Medio Natural de Baleares abriese una investigación por un posible delito contra el medioambiente. Ahora, el Ejecutivo insular ha multado con 6.001 euros a la estadounidense, según informa Diario de Mallorca.

La productora defendió en su momento que había recibido "aprobación verbal" para rodar en Formentera. Sin embargo, las autoridades locales han sancionado a la compañía que intervino en la grabación musical por haber filmado, a finales de julio de 2024, sin disponer del permiso necesario y por haber invadido una zona de exclusión del Parque Natural, donde el paso está totalmente prohibido.

El rodaje no causó daños ambientales

El citado medio señala que la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal, encargada de tramitar el expediente, ha considerado que los hechos constituyen una falta de carácter grave.

No obstante, a pesar de la infracción administrativa, los técnicos del Gobierno balear han comprobado que el rodaje del tema 'Lifetimes', de la artista californiana, no provocó daños ambientales en el entorno protegido de Formentera. De haber sido así, la cuantía económica de la multa hubiese sido mucho más elevada.

Una vez notificada la sanción, a principios de este año, la productora procedió inmediatamente a abonar el importe.

En el videoclip, la cantante y actriz de Santa Bárbara, aparece bailando y saltando en distintos enclaves de Formentera e Ibiza, como Dalt Vila (nombre con el que se conoce a la parte alta del núcleo histórico de la ciudad de Ibiza) o el interior del sistema dunar del islote de s'Espalmador.