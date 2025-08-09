Fran García figura como uno de los reclamos del cartel taurino en el que se lidiarán novillos de Zalduendo y Álvaro Verdugo

Considerado por muchos como ganador moral de 'Gran Hermano' en 2001, pasó 101 días en la casa de Guadalix de la Sierra

Compartir







Fran García, el extremeño que saltó a la fama gracias a la segunda edición de 'Gran Hermano', allá por 2001, toreará este domingo, 10 de agosto, en su pueblo, Barcarrota (Badajoz), tal y como informa el diario Hoy.

A sus 58 años, Fran García, considerado por muchos el ganador moral del concurso, figura como uno de los reclamos del cartel taurino en el que se lidiarán seis novillos de las ganaderías Zalduendo y Álvaro Verdugo.

PUEDE INTERESARTE Cayetano Rivera denuncia por detención ilegal a los policías que lo arrestaron de madrugada en Madrid

El exparticipante del programa conducido por Mercedes Milá ha sido anunciado como Fran Reija 'El Niño de las Siete Torres', que es como se le conocía en su juventud, apunta el citado medio extremeño.

Fran destacó en la pequeña pantalla, hace ya un siglo, por su sentido del humor, por su reticencia a los madrugones y por lucir durante horas y horas un albornoz de color verdiblanco. Pasó 101 días en el interior de la casa de Guadalix de la Sierra.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El festejo, con entrada gratuita hasta completar aforo, que acoge la plaza de toros del municipio pacense, es una clase magistral organizada por la empresa Mar Toros y financiada por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento barcarroteño.