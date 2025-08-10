Fiesta 10 AGO 2025 - 18:18h.

'Fiesta' destapa un nuevo y sorprendente proyecto de Isabel Pantoja que le vincula con la Reina Sofía

Hace unos días, 'Fiesta' informó en exclusiva de nuevos y sorprendentes detalles sobre la serie y el documental de Isabel Pantoja. Supimos así el desglose de los principales capítulos de la serie (si finalmente se llevase adelante) y destapamos que la tonadillera no ha puesto líneas rojas: hablará de su paso por la cárcel y de tanto Encarna Sánchez como María del Monte. Ahora, el programa está en disposición de anunciar un nuevo y sorprendente proyecto de la artista que nadie se espera y que le une con la reina emérita, Doña Sofía.

Este es el nuevo proyecto de Isabel Pantoja que la vincula con Doña Sofía

'Fiesta' destapa este nuevo proyecto que había permanecido, hasta ahora, en secreto. Nadie se imagina de qué tratan estos nuevos planes de Isabel Pantoja que nos hará partícipes de un gran acontecimiento: "Va a marcar, sin duda, un antes y un después en todos sus proyectos. Es un proyecto liderado por Isabel Pantoja cuya presencia de la reina emérita, Doña Sofía, es necesaria para que se desarrolle el proyecto como está previsto", detalla Saúl Ortiz, que es quien tiene toda la información al respecto. Pero, ¿de qué se trata? Nos lo cuenta.

Lejos de retirarse, la Pantoja suma nuevos proyectos a su agenda laboral. Ahora, hemos podido saber que estaría organizando un concierto benéfico con la Fundación Reina Sofía y, obviamente, se espera la presencia de la reina emérita en este gran evento: "Todo forma parte de ese macro proyecto que lleva a cabo para relanzar su nombre". añade Saúl Ortiz. Seria un concierto único, especial, que recordaría a aquel que hizo la artista cuando reapareció tras la muerte de Paquirri.

"Quiere que sea benéfico, que se grabe desde el principio hasta el final y que se graben los momentos previos para que se pueda emitir en diferido. Todos los beneficios irían destinados a la Fundación Reina Sofía y, de producirse, sería muy importante para su carrera", señala Saúl Ortiz. Por su parte, Kike Calleja considera que este proyecto de la tonadillera sería "para limpiar un poco su imagen, pero su entorno no sé si está muy de acuerdo con que sea benéfico".