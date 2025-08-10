Fiesta 10 AGO 2025 - 18:59h.

¿A qué se dedican Mayte Zaldívar y Fernando Marcos en la actualidad?

El próximo mes de septiembre se cumple un año del fallecimiento de Julián Muñoz. El exalcalde de Marbella dejó grabada una entrevista que fue emitida de manera póstuma en '¡De viernes!' en la que se sinceraba sobre algunos de los momentos más polémicos de su vida. Pero... ¿qué es de la vida de Mayte Zaldívar en la actualidad? ¿En qué trabajan la exmujer de Julián Muñoz y Fernando Marcos, "pareja" de Mayte? 'Fiesta' tiene todos los datos al respecto.

Durante sus últimos meses de vida, Julián Muñoz sorprendió al mostrarse muy unido a Mayte Zaldívar. Su exmujer decidió perdonar todo lo que sucedió entre ellos en el pasado y fue tal la reconciliación que llegaron a casarse de nuevo (algo que fue muy cuestionado en su momento, pues ella mantendría aún relación con Fernando Marcos). Ahora, a punto de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del exalcalde, actualizamos cómo es el día a día de Mayte... y también de Fernando.

Mayte Zaldívar continúa con su vida y sigue trabajando como cocinera en un puesto que regenta y que está situado en el Mercado Municipal de Marbella. Sigue con su vida de siempre. Entre el bullicio de cada mañana y el trato con los vecinos, mantiene la misma rutina que le ha dado estabilidad. Por otro lado, mientras Mayte sigue con su día a día en el mercado de abastos, su ¿pareja?, Fernando Marcos, ha encontrado un nuevo rumbo profesional.

Fernando Marcos se dedica a la compraventa de viviendas, un sector muy activo en Marbella. En medio de estos cambios, la familia sigue adaptándose a una nueva realidad varios meses después de la muerte de Julián. Sus hijas se mantienen alejadas del foco mediático llevando una vida discreta y alejada del ruido. Por otro lado, una de las personas que más nota la ausencia de Julián es Fran Redondo, su nieto, presente en el plató de 'Fiesta'.

Hablamos con el nieto del exalcalde, que nos cuenta que la familia no habla de Isabel Pantoja (de hecho, la propia Mayte Zaldívar se niega a nombrarla cuando la entrevistan). Lo que sí nos ha contado es que la familia se encuentra muy unida y que Fernando Marcos ha desempeñado un papel muy importante durante todo este tiempo: "Se ha portado muy bien con nosotros. Ha estado ahí cuando tenía que estar y estamos muy agradecidos con él. Yo le quiero muchísimo". Eso sí, cuando se le pregunta directamente si es pareja o no de Mayte, se niega a responder.