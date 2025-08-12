Celia Molina 12 AGO 2025 - 11:39h.

La mítica protagonista de 'Friends' ha hablado en Vanity Fair sobre la muerte y a la adicción a las drogas de su compañero y amigo

Uno de los médicos acusados de la muerte de Matthew Perry se declara culpable de suministrarle la ketamina que acabó con su vida

La estrella de 'The Morning Show', siempre recordada por su papel de Rachel en la serie 'Friends', ha dado una extensa entrevista en la revista Vanity Fair. En ella, no sólo ha hablado de su éxito profesional (y de sus futuros proyectos), sino de algunas curiosidades, como las conversaciones que mantiene con su amiga Gwyneth Paltrow sobre la expareja que ambas tienen en común, Brad Pitt. Preguntada por la periodista si ambas intercambian opiniones sobre el famoso actor, ella ha conestado: "Por supuesto, somos chicas", si bien su relación de amistad se basa más en consejos de "buena salud y bienestar".

En la entrevista, además de comentar la presión mediática a la sigue sometida, era inevitable dedicar un amplio espacio a la sitcom que le dio la fama. En la reunión que los seis protagonizaron en el 2021, Aniston se dio cuenta del verdadero impacto generacional que ha tenido la serie a lo largo de los años, cuando fans internacionales contaron cómo aprendieron inglés viendo los capítulos o cómo sus historias les ayudaron a superar momentos personales difíciles. Sobre la interpretación de Rachel Green, la actriz concluye: "Si Friends fuera lo único que figurara en mi currículum, sería muy feliz y me sentiría muy afortunada", admite en el texto, recordando algunos de los mejores años de su vida.

"Me alegro de que haya dejado de sufrir"

Junto a ese recuerdo, llega la tristeza por la pérdida de otro de los grandes protagonistas. Gracias a su humor y divertida impertinencia, Matthew Perry supo enamorar al público con su papel de Chandler Bing. El reencuentro fue el último momento en el que pudimos ver al elenco de 'Friends' al completo, pues Perry falleció en la piscina de su casa de Los Ángeles a finales de octubre del 2023. La autopsia determinó que había muerto por culpa de una sobredosis de ketamina, la fuerte droga a la que era adicto. El propio actor relató en sus memorias lo problemáticas que habían sido sus adicciones a las pastillas y al alcohol - conocidas por todos en el set de 'Friends' - y cómo sus amigos habían tratado de ayudarle de todas las formas posibles:

Parecía que llevábamos mucho tiempo llorando la pérdida de Matthew porque su batalla contra esa enfermedad era muy difícil de librar Cordon Press

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", dice Aniston sobre sus intentos por ayudar al actor durante su larga lucha contra la adicción. "Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo llorando la pérdida de Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad era muy difícil de librar para él. Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegro de que haya dejado de sufrir", concluye la actriz en su más sincera declaración.

A sus 56 años, Jennifer está tratando de ralentizar su acelerado ritmo de trabajo para "disfrutar más de la vida". Además de The Morning Show, la actriz está produciendo un remake de 9 to 5, con guion de la ganadora del Óscar Diablo Cody, que explorará cuestiones generacionales. También hará de madre narcisista en una serie inspirada en el libro superventas de Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died, que narra el viaje de McCurdy como estrella infantil y su complicada relación con su madre. Y como neoyorkina de nacimiento, todavía no ha perdido la esperanza de cumplir su sueño de la infancia: actuar en el corazón de Broadway.