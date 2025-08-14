Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 18:19h.

El cantante ha presumido con su novia ante las cámaras y ha tenido tiempo para hablar de Jessica Bueno

Exclusiva | Luitingo podría estar enamorado de nuevo tras su ruptura con Jessica Bueno: "Es una chica de Cádiz que vive en Madrid"

Compartir







El exparticipante de la octava edición de 'Gran Hermano VIP' ha aparecido muy enamorado y con una nueva chica de la que ya había hablado 'TardeAR' a finales de julio. El cantante se ha mostrado muy ilusionado y sonriente mientras regresaba de un viaje romántico.

Luitingo ha aparecido por primera vez con esta misteriosa chica ante los medios de comunicación. "¿No voy a presumir con lo guapa que es?", ha dicho el cantante con una sonrisa de oreja a oreja. La periodista que le ha preguntado le ha comentado que si estaba feliz por haber rehecho su vida.

PUEDE INTERESARTE Luitingo publica un vídeo con la chica con la que está de vacaciones en Punta Cana

"Se puede rehacer. Todo el mundo tiene derecho, le deseo lo mejor a todo el mundo", ha señalado el exparticipante de 'Gran Hermano VIP'. Sin embargo, ha tenido tiempo para dedicarle unas palabras a la que fuese su novia en la casa más famosa de la televisión y posteriormente tras el reality.

PUEDE INTERESARTE Jessica Bueno estalla tras las críticas por irse de vacaciones sin sus hijos y explica de dónde saca el dinero para sostener su lujosa vida

Hay que remontarnos al año 2023 en el que Luitingo comenzó un romance con Pilar Llori y poco después dejaba de lado a esta para irse con Jessica Bueno. Las relación duró un tiempo fuera, pero finalmente terminaba de la peor forma. "A mí me da igual lo que haga Jessica", ha respondido Luitingo. El cantante no quiere saber si su ex ha rehecho su vida igual que él.