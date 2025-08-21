En la última encuesta, los príncipes han conseguido más del 70% de popularidad, superando desde hace tiempo a los reyes Carlos III y Camilla

Buckingham se queda sin rey: por qué Guillermo y Kate Middleton se niegan a vivir en palacio y su semejanza con Felipe y Letizia

Todo aquel familiarizado con la Casa Real británica sabe que unos de los grandes hobbies en Reino Unido sobre la realeza es hacer encuestas de opinión sobre los Windsor, y para bien o para mal, los porcentajes de la monarquía siempre ofrecen titulares jugosos, tal y como informa Sonia Losada. Y la última realizada ha dado mucho que hablar.

Al contrario de lo que se espera, Kate Middleton ha dejado de ser la favorita de la familia real británica. Ahora, es su esposo, el príncipe Guillermo, quien lidera el ranking. Este sorpasso llegó el pasado mes de mayo, y este mes de agosto ha vuelto a consolidar el puesto número uno.

El cáncer de Kate y cómo el futuro rey de Reino Unido ha compaginado sus deberes con el cuidado de su mujer y sus hijos pueden estar detrás de este ascenso.

Ahora, el segundo miembro favorito es la princesa de Gales, a quien muchos la perciben como ese aire de modernidad y cercanía que precisa la monarquía británica.

De este modo, los príncipes han conseguido más del 70 por ciento de popularidad, superando desde hace tiempo a los reyes Carlos III y Camilla, que están a más de 15 y 30 puntos de distancia, ocupando el quinto y noveno lugar del ranking regio. En el caso de Carlos, su enfermedad no le ha servido para aumentar la estima de los británicos.

La princesa Ana, conocida por ser uno de los Windsor más trabajadores, se encuentra en el tercer puesto. En el otro extremo del plano, quedando relegado al último puesto, el príncipe Andrés sigue siendo el miembro más impopular de la Casa Real, con un 87% de los británicos con una opinión desfavorable.

Y aunque el príncipe Harry y Meghan Markle ya no forman parte de la Corona, también están incluidos en la encuesta. Los duques de Sussex se han beneficiado indirectamente de la reputación dañada del príncipe Andrés, ya que la calificación positiva de Harry se sitúa en el 28%, mientras que la aprobación de Meghan es del 20%.

Aun así, dos de cada tres apoyan la monarquía. El reto de Kate y Guillermo es seducir a los jóvenes. Solo cuatro de cada 10 menores de 25 años apoyan la continuidad de la institución, mientras que entre los mayores de 65, son ocho de cada 10.