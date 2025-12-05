El anestesista robaba los fármacos en el Hospital de Manises

La niña de cuatro años ingresada tras ser tratada en la clínica dental de Alzira recibe el alta

Compartir







La juez ha dejado en libertad con cargos al anestesista que sedó a la niña de seis años fallecida tras recibir tratamiento en la clínica de Alzira. La Policía trata de averiguar si el medicamento con el sedó a las menores -otra niña estuvo muy grave en la UCI- estaba contaminado.

Los investigadores han determinado, gracias al trabajo junto a la Inspección General de la Conselleria de Sanidad, que ha hecho la trazabilidad de los fármacos, que el anestesista robó los medicamentos de la farmacia del Hospital de Manises, según informa el diario El Levante-EMV.

PUEDE INTERESARTE Qué se sabe de la muerte de la niña tras acudir a una clínica dental en Alzira

Allí, el investigado habría presuntamente sustraído midazolam y propofol, los dos anestésicos empleados para sedar a las menores de seis y cuatro años el pasado 20 de noviembre en la clínica de Alzira.

El estado de conservación de los medicamentos

Sin embargo, aún queda por determinar cómo pudo robar los sedantes y sobre todo, en qué estado se encontraban. Especialmente el propofol requiere unas condiciones muy estrictas de conservación y uso para evitar que desarrollen bacterias, levaduras y moho.

PUEDE INTERESARTE La clínica dental de Alzira no disponía de una sala de recuperación tras las sedaciones

El propofol no debe conservarse a más de 25 grados, ni exponerse a la luz, ni al aire. Cuando se usa un frasco debe desecharse después de 12 horas abierto, informa el citado diario.

Los análisis microbiológicos de las muestras tomadas a las menores podrán confirmar si las niñas sufrieron una sepsis. La menor de cuatro años se recuperó porque fue llevada antes al hospital. En el caso de la de seis años fue mortal porque derivó en un shock séptico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los síntomas que sufrieron ambas - fiebre, dificultad respiratoria, somnolencia, aturdimiento, imposibilidad de tenerse en pie- concuerdan con la sepsis, que podría haber sido causada por una infección generada por el sedante en mal estado. Todo deberá ser comprobado a través de los análisis toxicológicos, como informa el citado diario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los dos investigados en libertad con cargos

Junto al anestesista está investigada por la muerte de la niña y el ingreso de la otra, la dueña de la clínica. Ambos están en libertad con cargos. Al médico le han retirado el pasaporte.

El anestesista está acusado los delitos de homicidio, delito contra la salud pública, omisión del deber de socorro y hurto por la sustracción de los fármacos. A la directora de la clínica dental de Alzira le imputa un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.

Los dos fueron detenidos por la policía, después del registro de la clínica y del domicilio del médico, que trabajaban en el Hospital de Manises y en varios centros privados de Valencia, Paterna y Teruel.