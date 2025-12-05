El fenómeno se produce cuando la Luna se encuentra a 363.300 kilómetros de la Tierra

Esta será la última de las tres superlunas de 2025

Esta noche el cielo ha brillado de manera especial gracias a la superluna de diciembre. El satélite, gracias a su cercanía con la Tierra, se ha podido observar hasta un 15% más grande y brillante que lo habitual.

Este fenómeno excepcional, que consiguió que la Luna brillara en su totalidad durante gran parte de la noche, no se volverá a repetir hasta el año 2042.

Un fenómeno de lo más espectacular

El hecho de que hoy la Luna dejara una estampa tan vistosa e impresionante, no es casualidad. El fenómeno de la superluna, nombre acuñado en 1979 por el astrólogo Richard Nolle, sucede cuando esta coincide con el perigeo, el punto de la órbita del satélite más cercano a la Tierra.

Cuando la Luna llena se encuentra en dicho lugar a 363.300 kilómetros de nosotros, la superluna se presenta en todo su esplendor, algo que, según la NASA y otros observatorios, puede observarse con facilidad en cielos despejados y produce un leve aumento en las mareas.

Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, la superluna más grande de este siglo se producirá el 6 de diciembre de 2052, fecha en la que el satélite se encontrará a 356.429 kilómetros de distancia.

Este año, el cielo se ha visto afectado por este fenómeno en tres ocasiones muy visibles y prácticamente consecutivas: la primera fue la "Luna de la Cosecha" el 7 de octubre, seguida por la "Luna del Castor" el 5 de noviembre, y la última fue la "Luna Fría" este 4 de diciembre.

Con esta “Luna Fría”, 2025 se despide de las superlunas hasta dentro de 18 años, cuando el cielo vuelva a ofrecer de nuevo este espectáculo visual.