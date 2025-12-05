Isabel Díaz Ayuso continúa callada y elude hablar del escándalo sanitario

Sanidad ordena a la Alta Inspección que investigue lo ocurrido en el hospital de Torrejón

MadridNovedades en del caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Después de conocerse que el consejero del grupo gestor pidió priorizar a los pacientes más lucrativos, hoy El País avanza que los empleados también habrían recibido la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso. Mientras, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, continúa eludiendo hablar del tema.

La dimisión del CEO de la empresa gestora del hospital llega en el día en el que sabemos que hasta cuatro de sus directivos fueron despedidos en los días posteriores a la reunión. Denunciaron por canales internos las medidas que proponía el CEO: rechazar o aceptar pacientes en base a criterios de rentabilidad o descartar procesos de coste elevado.

Hospitales públicos de gestión privada como este cobran un dinero extra por cada paciente que reciben y que no forma parte de su área de población asignada.

Para la ministra de sanidad este modelo “no es colaboración público-privada, es parasitación público-privada”. Mónica García insta en una carta dirigida a la presidenta de la comunidad a investigar los hechos de Torrejón y la actividad de los otros hospitales madrileños con similar modelo de gestión.

Desde la consejería de sanidad madrileña aseguran que ya están investigando y que tomarán las medidas oportunas. En esa línea se expresa el líder de los populares. Feijóo pide una auditoría interna que aclare cómo se está gestionando el hospital.

Madrid tiene 4 de los 8 hospitales públicos españoles con gestión privada como el Torrejón

Madrid tiene cuatro de los ocho hospitales públicos que hay en España con la asistencia sanitaria privatizada, entre ellos el de Torrejón, mientras que los otros tres que operan con esta forma de concesión, conocido como el modelo Alzira, están repartidos en la Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja.

Se trata, además del Universitario de Torrejón, del Infanta Elena de Valdemoro; del Rey Juan Carlos de Móstoles y del General de Villalba. Fuera de Madrid, figuran el hospital de Denia (Alicante); Manises (Valencia); Vinalopó (Vigo) y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.

Tres modelos de colaboración público-privada

En el sistema sanitario español existen tres modelos de colaboración público-privada; uno es el de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios. Quirón y Ribera Salud son los principales agentes, según el último informe del Observatorio de la Fundación Idis 2025.

Las concesiones pueden ser de dos tipos: Iniciativa de Financiación Privada, por el que se concede la construcción de infraestructuras sanitarias y la gestión de servicios no sanitarios como limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, gestión de mantenimiento, lavandería y esterilización.

O el Public Private Partnership (PPP), en cuyo caso, la empresa privada concesionaria asume la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la infraestructura, pero también la prestación de servicios asistenciales según los parámetros que establezca la administración y bajo el compromiso de mantener los principios de atención gratuita y universal del Sistema Nacional de Salud.

El grupo Ribera Salud introdujo de forma exclusiva en España en 1999

Es el famoso modelo Alzira, que el grupo Ribera Salud introdujo de forma exclusiva en España en 1999 en el entonces hospital de Alzira u Hospital Universitario de La Ribera desde 2018, cuando este centro revirtió esta forma de gestión.

Los ocho hospitales citados siguen este modelo, la mitad de los cuales se encuentran en la Comunidad de Madrid, y son los que el Ministerio de Sanidad ha exigido investigar para aclarar si se han podido producir irregularidades a raíz del escándalo de los audios de Pablo Gallart, Consejero Delegado de Ribera Salud, grupo concesionario del de Torrejón.

Además del de concesiones administrativas, otro de los tres modelos es el de los conciertos de asistencia sanitaria, que pueden ser para pruebas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para determinadas prestaciones sanitarias (sobre todo terapias respiratorias, diálisis, rehabilitación, logopedia y transporte sanitario) o conciertos sustitutorios; es decir, hospitales privados que ofrecen asistencia sanitaria a un área poblacional con infraestructuras sanitarias insuficientes.

De los 431 hospitales privados que hay en España, 135 cuentan con algún tipo de concierto (31,3 %), a los que se suman otros 95 de la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña (22 %) y 20 más de las de otras comunidades autónomas (4,6 %). Así, seis de cada diez centros privados (el 58 %) tienen suscrito algún concierto.

Las comunidades con mayor gasto en conciertos sobre su gasto sanitario son Cataluña, con un 21,9 %, seguida de la Comunidad de Madrid (11,8 %) y Canarias (7,1 %). En el resto, el gasto en conciertos representa un 4,7 % de media.

Por último, está el esquema de prestación de servicios a través de las mutualidades de funcionarios. En este caso, la financiación es pública pero los beneficiarios eligen cada año si reciben asistencia pública o privada.

En 2023, optaron por la privada el 70,3 % del colectivo Muface, el 75,9 % de Mugeju y el 91,3 % de Isfas.