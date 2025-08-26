Lorena Romera 26 AGO 2025 - 16:30h.

El periodista ha compartido el diagnóstico de Nina y está a la espera de saber si responde al tratamiento

Entrevista a Miguel Frigenti: "Lo más valiente que he hecho ha sido ser yo mismo"

Miguel Frigenti está destrozado tras recibir un delicado diagnóstico para Nina. El periodista y colaborador de Telecinco tiene el "corazón roto" y está muy preocupado por la salud de su pequeña, que espera que "responda" y salga adelante. Tras pasar una "noche catastrófica en urgencias", el que fuera concursante de 'GH DÚO' ha explicado lo que le ha ocurrido a su mascota.

Ha sido un durísimo varapalo para el tertuliano de diferentes realities de Telecinco, que se ha desahogado con sus seguidores sobre las últimas y angustiosas horas que ha pasado. Nina es para él como una hija. Sin duda, una más de la familia. "Tengo el corazón partido", ha escrito el tertuliano junto a una fotografía en la que le vemos en el veterinario con el yorkshire en brazos, ya con el collar isabelino.

Tal y como ha explicado el que fuera concursante también de 'Secret Story', Nina tiene una "úlcera infectada en la córnea de uno de sus ojos". Un delicado pronóstico que ha provocado que Frigenti esté en vilo toda la noche. "Hemos pasado una noche catastrófica en urgencias. Gotas cada cuatro horas, antibiótico oral, probióticos... No he dormido nada", expresa el periodista, que estuvo en urgencias hasta las tres y media de la mañana.

Además, lo peor todavía no ha pasado. Y es que Nina está a la espera de un diagnóstico final, el que más preocupa al colaborador. "Hay que ver si responde a las gotas antibióticas o si hay que operar... Está siendo todo un poco duro, la verdad. Espero que responda y se recupere sin tener que pasar por quirófano", expresa el exconcursante de 'GH DÚO'.

A través de sus historias de Instagram, Miguel Frigenti le ha prometido a sus seguidores que les mantendrá actualizados ante cualquier novedad que tenga que ver con la salud de Nina, que es ahora mismo la principal de sus preocupaciones.