La exconcursante de 'Warrior games' se sincera sobre sus compañeros de reality y el trato que mantienen tras el programa

Claudia Bavel se derrumba al hablar de su dura infancia y pasado

Claudia Bavel llega arrasando en su nuevo canal de Mediaset Infinity: ‘Alta intensidad’. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ se sienta frente a la cámara en este capítulo de estreno para abrir su corazón y explicar los motivos de su ruptura con Mangel . Aguantando las lágrimas tras anunciar su separación, la creadora de contenido aprovecha este capítulo de estreno para hablar de su paso por el programa y desvelar cómo es su relación actual con sus compañeros de reality.

En un programa tan extremo como ‘Warrior Games’, la relación con sus compañeros ha tenido un papel muy importante. En un ambiente de confianza, y con ganas de mostrar su lado más humano, Claudia Bavel ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el trato que mantiene con los que han sido sus compañeros en una de las experiencias más intensas de su vida. “Depende de los compañeros”, comienza confesando la modelo.

La creadora de contenido no se lo ha pensado dos veces y ha desvelado los nombres de algunos exconcursantes del reality con los que mantiene buena relación, al igual que otros con los que no. “Le tengo cariño a casi todos”, se sincera la catalana. Lo vivido en su paso por ‘Warrior Games’ tiene mucho que ver con los distanciamientos tras el programa. “Os estoy haciendo spoiler, tenéis que verlo”, declara Claudia entre risas. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

Aprovechando su extenso repaso por el programa y la relación con sus compañeros, la catalana ha querido compartir también cómo está siendo la vida después de su aventura en ‘Warrior Games’. “Dentro del reality todo fue super intenso”, se sincera la modelo. Tras una experiencia llena de emociones extremas y alta intensidad, Claudia Bavel desvela cómo está siendo el ‘post’ reality y la vuelta a la realidad. ¡Descúbrelo!

La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ aterriza en su nuevo canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity, dispuesta a mostrarse totalmente transparente ante la cámara. En el estreno de 'Alta intensidad' se abre como nunca sobre el final de su relación con Mangel y los motivos de la ruptura, además de sincerarse sobre el trato que mantienen con sus compañeros de reality. La catalana también desvela las red flags que vio en su expareja y si estaría dispuesta a volver con él ¡Entérate de todo dando play al vídeo!