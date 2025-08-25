Natalia Sette 25 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Warrior games' se rompe en llanto al contar por qué su historia de amor con Mangel no funcionó

Claudia Bavel sorprende a todos hablando de sus exparejas

Compartir







Claudia Bavel estrena su nuevo canal de Mediaset Infinity, ‘Alta intensidad’ por todo lo alto. La exconcursante de ‘Warrior games’ llega abriendo su corazón como nunca antes y anuciando entre lágrimas su ruptura con Mangel . Muy afectada, la catalana reconoce que está atravesando un momento difícil y que todavía le cuesta asimilar el final de esta historia. Con todo el dolor de su corazón explica los motivos y si existe alguna posibilidad de retomar la relación.

La exconcursante cuenta que todo comenzó de una manera muy especial . Tras salir del programa en el que coincidieron, vivieron su primera noche juntos y, según ella misma relata, fue “una noche muy especial”. A partir de ahí comenzaron una relación a distancia que, aunque parecía que iba viento en popa, pronto empezó a mostrar las primeras grietas.

PUEDE INTERESARTE El acercamiento entre Claudia Bavel y Oliver durante uno de los entrenamientos de los concursantes

Claudia Bavel recuerda cómo se enamoró de Mangel

Visiblemente emocionada, Claudia confiesa lo mucho que le marcó el inicio de su historia con Mangel. “Él era todo lo que me gustaba”, asegura. El joven no solo le devolvió la esperanza en el amor, sino también las ganas de volver a confiar en una pareja. “Me devolvió la ilusión por enamorarme”, añade con la voz entrecortada. Es por ello que ella no dudó en querer seguir con la relación una vez que ‘Warrior games’ terminó. “Algo que surgió dentro se fue fuera”, afirma.

Sin embargo, la felicidad no duró tanto como esperaba. Claudia reconoce que, a pesar de lo que sentía, las cosas empezaron a torcerse. Hace dos meses que tomaron la decisión de separarse y, desde entonces, ella lo está pasando fatal. En su vídeo confiesa que lo echa de menos y que, en muchos momentos, no entiende por qué acabaron rompiendo.

PUEDE INTERESARTE Claudia Bavel y Lorena Ramiro se enfrentan tras la primera prueba

Claudia Bavel desvela los motivos de la ruptura

Claudia Bavel no oculta los motivos que llevaron al final de la relación. La influencer explica que, en su afán por cuidarlo y protegerlo, terminó asumiendo demasiadas responsabilidades. “Lo protegía mucho económicamente”, reconoce. Además, admite que le dio más de lo que debía: “Le di demasiado”.

Entre lágrimas, también revela que se sintió constantemente cuestionada en la relación. “Siempre estaba comparándome”, confiesa. A lo largo del vídeo, Claudia detalla cómo fueron los últimos momentos con Mangel y recuerda la última conversación que tuvieron antes de poner punto final. “Me sentí ridícula”, asegura entre lágrimas. Aunque intenta mantenerse fuerte, no puede evitar romperse en varias ocasiones y mostrar lo mucho que le duele la manera en la que todo terminó.

PUEDE INTERESARTE Las palabras más sinceras de Claudia Bavel sobre su vida

Claudia Bavel llega con ganas de sincerarse y mostrar su lado más humano. El estreno de su canal 'Alta intensidad' le ha servido para abrirse como nunca antes sobre su vida sentimental, en particular sobre su relación con Mangel, exconcursante también de 'Warrior games'. En su primer capítulo, la influencer desvela los motivos de la ruptura, cómo fue su relación antes de la separación, las red flags que vio en Mangel y si estaría dispuesta a volver con él �¡No te lo pierdas!