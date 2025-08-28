Anne Hathaway ha protagonizado un tenso momento tras sufrir una aparatosa caída mientras rodaba 'The Devil Wears Prada 2’

Anne Hathaway ha protagonizado un tenso momento tras caerse por unas escaleras en pleno rodaje de ‘The Devil Wears Prada 2’ al partirse uno de los tacones mientras bajaba los escalones.

Además de grabar el momento, también ha sido fotografiada, captando a la perfección el momento en el que se rompía el zapato y caía. Más allá de ser una caída en la que hubiese que lamentar daños, la actriz se levantó como si nada riéndose y enseñando el tacón roto de su zapato.

El equipo que trabajaba con ella se preocupó por su estado físico en el momento en el que se cayó, ya que una de sus piernas había quedado retrocedida, doblándola de manera extraña. Rápidamente gritó cuando se levantó: ¡Estoy bien!’, tranquilizando a todo el equipo de rodaje, según cuenta 'Page Six'.

¿Ficción o realidad?

Ya es un momento muy comentado en redes sociales. Al principio se creía que esta caída formaba parte de la escena, pero después se la vio cojeando debido al zapato roto mientras se apoyaba en uno de su compañero que le acompañaba a cambiarse. La actriz seguía riéndose de lo ocurrido momentos después de la caída.

Todos los que se encontraban cerca de la zona de rodaje, aplaudieron a Anne Hathaway por si estilosa forma de levantarse del suelo tras una caída que parecía más de lo que en realidad fue. Unos aplausos muy merecidos, ya que supo seguir con mucha actitud y gracia, continuando su trabajo.