Celia Molina 28 AGO 2025 - 10:30h.

Su mujer, Emma Heming Willis, ha explicado que el actor vive en una segunda residencia donde recibe todas las atenciones médicas

Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, revela cómo reaccionó el actor a su diagnóstico de demencia

En el año 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta al habla y que le obligó a retirarse del cine de forma definitiva. Un año más tarde, le detectaron demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los lóbulos frontal y temporal y que causa alteraciones en la conducta y, también, en el lenguaje. El protagonista de 'Jungla de Cristal' se mantiene, desde entonces, apartado de la vida pública y arropado por una familia que le cuida con amor, respeto y empatía.

Su mujer, Emma Heming Willis, ha dado ahora una extensa entrevista en Good Morning America, donde ha actualizado el estado de salud del actor. Primero, aseguró que, aunque la demencia frontotemporal es una patología que modifica la personalidad, ella todavía puede ver "destellos" del "cálido carácter" de su marido: "Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera", dijo Emma, de 47 años. "Y, a veces, ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa. Me transporta. Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen", dijo, casi al borde de las lágrimas.

"Su cerebro le está fallando"

En la misma intervención, Heming comunicó que el famoso actor de Hollywood ya no vive en la casa familiar, en la que le hemos visto en tantas fotografías durante los últimos dos años. Frente a la periodista Diane Sawyer, Emma declaró que vive en una "segunda residencia", donde recibe atención médica las 24 horas del día: "Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas", declaró en el especial de la ABC. "Él querría que estuvieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas", concluyó.

Trasladarle a una segunda residencia cercana ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado hasta ahora Europa Press

Después, confirmo que el cerebro del protagonista de Armagaeddon "le está fallando" y que "el lenguaje ya está desapareciendo", por lo que toda la familia ha tenido que buscar formas diferentes de comunicarse con él. A pesar de esto, también aseguró que el estado de salud del actor en "buena en general" y que sigue estando "muy activo".

La entrevista se ha emitido poco antes de que Emma Heming publique su primer libro, dedicado a las personas que se encargan de cuidar a personas con alguna enfermedad. "No se trata de mí o de Bruce, sino que es mucho más grande que eso. Se trata de levantar las voces de los cuidadores, romper el estigma alrededor de la demencia y poner luz sobre lo que millones de familias viven cada día. La intención es recordar a todo el mundo que los cuidadores también necesitan atención", ha dicho la propia autora en un vídeo promocional sobre su libro, que saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre.