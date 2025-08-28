Ya se ha inaugurado la 82ª edición del Festival de Venecia, y Clooney se presentó para promocionar 'Jay Kelly', sin embargo, tuvo que irse por problemas de salud

Ya ha arrancado el Festival Internacional de Cine de Venecia en su 82ª edición, pero quien se está perdiendo parte del protagonismo de estos primeros días es George Clooney. El actor de 64 años se ha visto obligado a cancelar varias de sus actividades debido a problemas de salud.

Según ha confirmado uno de sus representantes a la revista 'People' este jueves 28 de agosto, Clooney padece una infección sinusal que, por recomendación médica, le obliga a reducir su agenda de compromisos. "Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy", ha explicado.

Una infección sinusal, también conocida como sinusitis, es la inflamación de los senos paranasales de la nariz, que puede ser causada por virus, bacterias o alergias, provocando síntomas como congestión nasal, dolor facial y de cabeza.

Su ausencia ha sorprendido en la Mostra, ya que había acudido a la ciudad italiana para promocionar 'Jay Kelly', la nueva película de Noah Baumbach que protagoniza junto a Adam Sandler y Laura Dern.

El actor no asistió al esperado 'press junket' con medios internacionales ni a la cena del reparto, dos de los eventos que tradicionalmente generan expectación en el Lido. Testigos lo vieron salir en barco del Hotel Excelsior alrededor de las cuatro de la tarde, aparentemente para descansar y seguir las indicaciones de los médicos.

También fueron vistos tanto George como Amal Clooney llegando en taxi acuático a Venecia antes de que el actor tuviera que apartarse temporalmente de la agenda. Emma Stone, Julia Roberts, Cate Blanchett, Heidi y Leni Klum, entre otras figuras, han desfilado por la alfombra roja.

Clooney tampoco ha podido reincorporarse a la agenda del festival a tiempo para la conferencia de prensa oficial y el estreno mundial de 'Jay Kelly' de este jueves. "Como ya saben, George Clooney no estará aquí debido a una grave sinusitis", ha indicado el moderador de la conferencia de prensa. "Realmente esperamos, y creo que debería, estar en la alfombra roja esta noche. Pero lamenta mucho no poder estar con nosotros", ha añadido. El director, Baumbach, ha agregado: "Incluso las estrellas de cine se enferman".

Mientras tanto, la película, que se estrenará en cines de Estados Unidos a partir del 14 de noviembre antes de llegar a Netflix el 5 de diciembre, continúa en el calendario de proyecciones y mantiene su posición como una de las más esperadas de esta edición.

Sobre el festival

El festival comenzó este pasado 27 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre en el tradicional escenario del Lido de Venecia. Inauguró la programación la película 'La Grazia', dirigida por Paolo Sorrentino, mientras que la clausura llegará con 'Chien 51', del cineasta francés Cédric Jimenez.

El jurado de la competición principal está presidido por Alexander Payne y compuesto por un panel internacional de cineastas y actores.

En cuanto a reconocimientos, esta edición entrega el León de Oro honorífico al legendario director Werner Herzog y a la actriz Kim Novak, y distingue a Gus Van Sant con el premio Campari Passion for Film. Ha sido el director Francis Ford Coppola quien le ha otorgado dicho reconocimiento a Herzog, reapareciendo así ante el público 20 días después de su operación de corazón.