Claudia Barraso 29 AGO 2025 - 19:06h.

North West ha acaparado todas las miradas por sus llamativos 'looks' que ha llevado durante sus vacaciones en Roma con su madre, Kim Kardashian

La hija de Kim Kardashian y Kanye West, North West, ha sorprendido en redes sociales por su aspecto físico y sus ‘looks’ para visitar Roma junto a su padre. Con un largo pelo azul, ropa de lo más moderna y ajustada y unas botas que han sorprendido a muchos usuarios por lo altas y extrañas que eran.

Es normal ver a Kim Kardashian con ropa que llame mucho la atención. De hecho, es parte de su esencia, no solo de ella sino de toda su familia. Muchos han comentado que la menor se ha unido a toda su familia en esto. Todas son famosas por su físico, su cuerpo, su pelo, su maquillaje y su llamativa y carísima ropa. Hace unos días que madre e hija fueron captadas paseando por las calles de Roma, para visitar las ruinas y degustar sus platos tradicionales.

Las críticas sobre su ropa

Además, en la cuenta que comparte Kim y North en la red social ‘Tik Tok’ han hecho un vídeo donde han mostrado cada uno de los ‘outfits’ que eligieron para pasar estas vacaciones. El gran cambio que ha dado la pequeña ha sido muy comentado en redes sociales, dividiendo a los usuarios entre dos opiniones. Algunos pensaban que es demasiado joven para comenzar en el mundo de la fama en el que se encuentra envuelto toda su familia, y que es muy pronto para comenzar a exhibirse de esa manera. Pero otros, comentaban que desde que nació la pequeña, ella ya tenía labrado su camino a la fama.

Sus primeros pasos en la música

North West no ha pasado desapercibido en ningún momento, ni en redes sociales ni frente a las cámaras de los fotógrafos. En sus vídeos, parece que ya ha elegido su propio estilo y es muy parecido con la moda del ‘J-Pop’, un género que engloba diferentes estilos musicales de la cultura japonesa. El pelo de la joven y su ropa es muy parecido a la que llevan las cantantes de este género. De hecho, parece que ya se está estrenando como cantante, como su padre, Kanye West. La canción es en japonés, algo que podría indicar que ya da sus primeros pasos en la industria de la música.