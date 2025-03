Kardashian, con el fin de proteger a su primogénita, decidió emprender acciones legales contra su exmarido, exigiéndole que no publicara el tema. Una petición sin éxito. Después de que West le declarara "la guerra" a su exesposa y lo compartiera a través de su perfil de X -antes Twitter-, la hermana de Kylie Jenner se plantea dar un paso más en su lucha contra su exmarido.

De acuerdo a las informaciones del portal 'TMZ', la estrella de 'Keeping Up with the Kardashian' está considerando seriamente llevar al intérprete a los tribunales para pedirle a un juez que lo despoje de la custodia legal de sus cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.