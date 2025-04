"La Sra. Kardashian reserva su testimonio para el tribunal y el jurado y no desea dar más detalles en este momento. Siente un gran respeto y admiración por el sistema judicial francés y ha sido tratada con gran respeto por las autoridades francesas. Desea que el juicio se desarrolle de forma ordenada, de conformidad con la legislación francesa y con respeto a todas las partes del caso", se observa en el comunicado emitido por su equipo legal.

La madrugada del 3 de octubre de 2016, la estrella de 'Keeping Up with The Kardashians' vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida. La empresaria estadounidense fue víctima de un violento robo a mano armada en el lujoso hotel donde se alojaba durante la Semana de la Moda de París.