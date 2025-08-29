Alberto Rosa 29 AGO 2025 - 22:16h.

El actor ha sorprendido a sus seguidores con un reflexivo vídeo en el que aparece con un chándal del Real Madrid

El actor Alec Balwin ha sorprendido a sus seguidores con la publicación de un vídeo en el que reflexiona sobre el final del verano y el paso del tiempo en su perfil de Instagram. El actor aparece en el vídeo vestido con un chándal del Real Madrid, algo que ha llamado la atención de muchos usuarios.

"Ha sido un buen verano, ciertamente mucho mejor que el verano pasado", comienza diciendo el actor al comienzo del vídeo grabado en el jardín de una casa.

Baldwin vivió en 2024 el juicio por el tiroteo que acabó con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de ‘Rust’. El actor también ha reflexionado en el vídeo sobre el paso del tiempo.

“Tener 67 años no es mi cosa favorita”, cuenta. También habla de su familia, sus hijos, que cumplen sus etapas y cambian de gustos. Los usuarios no han tardado en comentar la publicación y muchos no han podido evitar referirse al chándal del Real Madrid que luce Baldwin en el vídeo.

“Encima con cazadora del Real Madrid y toalla con la de España. ¿Qué se puede pedir más?”, escribe un usuario.

Recientemente se ha hablado sobre la realidad que vive el actor en torno al suceso, con un trauma diagnosticado y secuelas personales. Como ha revelado recientemente en el reality show ‘The Baldwins’, en los que aparece junto a su esposa y sus hijos, todo este incidente le ha provocado graves consecuencias de salud mental, incluyendo un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. "Todos los que están cerca de Alec han visto cómo su salud mental se ha deteriorado desde entonces.

Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y en sus momentos más oscuros dice: 'Si tuvo que haber ocurrido un accidente hoy, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no pude haber sido yo?' o cosas como: 'Te despiertas por la mañana y piensas: ¿Por qué me desperté? Soy más feliz cuando estoy dormido que cuando estoy despierto’”. Así lo explicó su mujer Hilaria Baldwin.