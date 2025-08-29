Cardi B se ha enfrentado a tres sesiones de un juicio tras ser demandada por supuestamente agredir a una guardia de seguridad

La rapera ha convertido el juicio mediático en todo un espectáculo con el que se ha hecho viral

Los ÁngelesEs una de las figuras más potentes del rap. Desde que en 2017 lanzase su sencillo 'Bodak Yellow', Cardi B se ha convertido en una de las raperas más respetadas del panorama musical y que más titulares protagoniza. Su carrera, sus estilos provocativos, sus peinados y los escándalos que protagoniza en su vida privada envuelven a esta estrella bajo el personaje de Cardi B.

Los últimos titulares que han salpicado a la rapera se deben al juicio civil al que se enfrenta por, supuestamente, haber agredido a una exguardia de seguridad en 2018. Esta supuesta pelea ocurrió en febrero de 2018 cuando Cardi B acudió embarazada a la consulta de un médico para realizarse un chequeo médico.

¿Por qué se enfrenta Cardi B a un juicio civil?

En las instalaciones del centro hospitalario se encontraba trabajando Emani Ellis como agente de seguridad. Según asegura la exguardia de seguridad, Cardi B le habría insultado, le habría escupido e, incluso, le habría agredido provocándole arañazos con sus uñas postizas. Por eso, Emani Ellis ha denunciado a la rapera a través de un juicio civil en el que le exige que le pague una indemnización de 24 millones de dólares.

Por su parte, Cardi B ha negado todas estas acusaciones y ha asegurado que fue ella misma la que se sintió acosada por la guardia de seguridad. Según el testimonio de la ganadora de un Premio Grammy, fue Emani Ellis la que le empezó a seguir por las instalaciones del centro médico mientras la grababa sin su consentimiento.

Cansada de este acoso, Cardi B asegura que se enfrentó a la trabajadora de seguridad y le pidió que le dejase de grabar mientras protagonizaban un altercado verbal.

El desfile de pelucas y su espontaneidad, el arma de Cardi B

Celebrado en Los Ángeles, el juicio se ha convertido en todo un espectáculo mediático al tener todos los ingredientes necesarios: una cantante famosa demandada, una acusación de agresión, un litigio retrasmitido a través de televisión y una indemnización millonaria.

Durante las tres sesiones a las que ha tenido que acudir Cardi B, la rapera ha acaparado los titulares de los principales medios internacionales y se ha hecho viral en las redes sociales debido a sus estilismos, a sus cambios de look gracias a sus pelucas, a sus reacciones ante los abogados y al juez y a su espontaneidad.

Cada día, Cardi B ha aparecido con un peinado completamente distinto. Desde una melena rubia, un corte pixie oscuro y una larga cabellera morena. El desfile de pelucas ha confundido tanto a uno de los abogados de la exguardia de seguridad que no pudo evitar preguntar en pleno litigio si estaba viendo a la misma persona. La respuesta de la rapera, entre risas, fue inmediata: “Son pelucas”. Como no podía ser de otra manera, la espontánea respuesta de la intérprete de 'WAP' se volvió viral en cuestión de minutos.

Este no ha sido el único momento que ha arrasado en las redes sociales y es que Cardi B ha sorprendido por sus expresiones faciales a la hora de ser interrogada por el abogado de la demandante y por otras respuestas como la que dio cuando le preguntaron si había llamado gorda a la exguardia de seguridad. En ese momento, Cardi B respondió sin ningún tipo de pudor: "No, solo la llamé perra".

Tras su último interrogatorio, Cardi B tendrá que volver a la Corte de Los Ángeles el próximo 2 de septiembre en la jornada en la que se leerán los argumentos finales, también conocidos como la sentencia de este juicio civil al que se enfrenta la artista. Probable y presumiblemente, este próximo martes 2 de septiembre Cardi B volverá a hacer gala de su talento y transformará un juicio en todo un espectáculo mediático con el que se ha vuelto viral.