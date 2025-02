"Todos los que están cerca de Alec han visto cómo su salud mental se ha deteriorado desde entonces. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y en sus momentos más oscuros dice: 'Si tuvo que haber ocurrido un accidente hoy, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no pude haber sido yo? ' o cosas como: 'Te despiertas por la mañana y piensas: ¿Por qué me desperté? Soy más feliz cuando estoy dormid o que cuando estoy despierto'", ha confesado su mujer.

En cuanto a sus hijos en común -el mayor tiene 9 años- y el apoyo que le han brindado en este complicadísimo momento a pesar de que no eran conscientes del todo de la situación, el actor ha apuntado: "Sinceramente, desde el fondo de mi alma, no sé dónde estaría si mi mujer y estos niños no hubieran estado aquí. Nunca lo habría logrado. A veces decía: '¿Por qué tuve siete hijos?'. Y me doy cuenta de que fue para ayudarnos a mí y a mujer a superar esta situación".