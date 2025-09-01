Meghan Markle revela un detalle sobre el príncipe Harry que podría estar relacionado con un hábito en la Familia Real Británica

Meghan Markle revela nuevos secretos de su etapa en la realeza: "Seamos honestos, esa no era yo"

Meghan Markle ha revelado un detalle sobre su esposo que hasta ahora no conocíamos. En la temporada dos de su programa ‘With Love, Meghan’, ha confesado qué comida no le gusta al príncipe Harry, un alimento que no es consumido por ningún miembro de la Familia Real.

En mitad de este programa de cocina en el que la duquesa de Susssex charla con sus invitados de temas personales, Meghan confesó que a su marido no le gustan algunos maricos: ¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi esposo”, dijo como curiosidad mientras cocinaban.

No explicó por qué no le gusta la langosta, pero podría estar relacionado con que su familia evita comer marisco. Esto fue explicado una vez por el mayordomo del rey Carlos, Gran Harrold. Dijo que todos los miembros evitaban comer marico por el riesgo que hay de intoxicación. Especialmente lo hacen cuando están atendiendo su agenda real, para evitar tener que suspenderla.

Hace tan solo unos días que contó más detalles sobre su etapa en la realeza, cuando su marido y ella aún pertenecían a la Familia Real Británica. En un episodio de ‘The Circuit’, la periodista Emily Chang le preguntó sobre su fama y su título de duquesa, en relación con su vida en California con el príncipe Harry y sus dos hijos: Archie y Lilibet.

Contestando a la pregunta de la periodista sobre si había notado algún tipo de tensión por ser famosa y duquesa a la vez, ella contestó que no: “Solo estoy siendo yo misma. Hace unos años era diferente, no podía ser como soy ahora”, dijo refiriéndose seguramente a su etapa en Buckingham.