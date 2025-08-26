Meghan Markle revela nuevos secretos de su etapa en la realeza: "Haciendo todo lo posible para encajar. No quiero avergonzar a la familia"

Meghan Markle ha vuelto a hablar sobre su etapa en la realeza, cuando su marido y ella aún pertenecían a la Familia Real Británica. En un episodio de ‘The Circuit’, la periodista Emily Chang le preguntó sobre su fama y su título de duquesa, en relación con su vida en California con el príncipe Harry y sus dos hijos: Archie y Lilibet.

Contestando a la pregunta de la periodista sobre si había notado algún tipo de tensión por ser famosa y duquesa a la vez, ella contestó que no: “Solo estoy siendo yo misma. Hace unos años era diferente, no podía ser como soy ahora”, dijo refiriéndose seguramente a su etapa en Buckingham.

“Tenía que usar un tipo de medias que no había visto desde los años 80. Seamos honestos, esa no era yo . Sentía que era un poco falso, pero es un ejemplo tonto”, añadía entre risas.

“Con esto quiero decir que es un ejemplo de que puedo vestirme de la manera que quiero y decir las cosas que son verdad, además de aparecer públicamente de manera auténtica, sintiéndome cómoda en mi propia piel. Esto claramente, han formado diferentes capítulos en mi vida. Ahora siento que no necesito probar nada”.

Los secretos del código de vestimenta real

Más tarde, comenzó a hablar de cómo solía vestirse cuando se relacionaba con la familia real de manera oficial: “La mayor parte del tiempo que estuve en Reino Unido, rara vez me vestía de color. Yo pensaba mucho en eso”. Además, contó que no podía ir vestida del mismo color que la reina y que otras personas que forman la familia, como la Reina Camila o Kate Middleton.

“Así que pensé: ‘Bueno, ¿qué color nunca usarán? Beige, blanco’. Entonces comencé a usar tonos apagados para poder mezclarme, no pretendía sobresalir, tampoco había una versión de mí uniéndome a esta familia y no haciendo todo lo posible para encajar. No quiero avergonzar a la familia".