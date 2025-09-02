El impactante cambio físico de la cantante Meghan Trainor: "Lo he hecho por mis hijos y también por mí"
La cantante acudió a la presentación de 'The Paper' con un mono de color blanco y negro con el que se apreciaba su pérdida de peso
Desde hace meses, ella y su marido hacen dieta, entrenan y se inyectan 'Mounjaro' para reducir drásticamente su apetito
La cantante Meghan Trainor, que se hizo mundialmente famosa en 2014 con su single 'All about that bass', sorprendió a todos los presentes en su paso por la alfombra roja de 'The paper' -el spin of de la versión estadounidense de la serie 'The office'- por su impresionante cambio físico. Después de su segundo embarazo, tanto ella como su marido, el actor Daryl Sabara, comenzaron un proceso de adelgazamiento que ella misma ha ido relatando en su podcast 'Working on it' durante los últimos meses. "Lo hacemos todo juntos" decía la pareja, siendo ella la que ha experimentado un cambio más notable en su fisionomía.
En la premiere celebrada en Los Ángeles, la artista apareció con un pequeño mono escotado en colores blanco y negro con el que se podía apreciar lo mucho que ha adelgazado. Aunque ella se veía "guapísima", ha recibido muchas críticas por su nuevo aspecto, pues sus fans aseguran que está "irreconocible". Ante la oleada de comentarios que ha recibido desde que, en ocasiones como ésta, se viste acorde con su nuevo cuerpo, Meghan no se ha quedado callada:
Su tratamiento con dieta, ejercicio y GLP-1
"No, no tengo el mismo aspecto que hace 10 años. He emprendido un viaje para convertirme en la versión más sana y fuerte de mí misma, por mis hijos y por mí", tuvo que decir a mediados de año para explicar la decisión que había tomado en torno a su aspecto. Ahora que ha perdido todavía más grasa, sus seguidores le han vuelto a decir en Instagram que "no parece ella" y le han recirdado aquellas canciones donde se empoderaba como mujer de talla grande. En el post donde le ha mostrado todo su apoyo al elenco de 'The Paper' se pueden leer comentarios como: "¿Por qué sigo viendo esta cuenta cuando no pareces tú)", mientras que otros followers defienden a la cantante por querer verse "más saludable".
Según ella misma relata en su podcast, su pérdida de peso se debe a una una dieta controlada, ejercicio regular con un entrenador personal y al uso de medicamentos para la pérdida de peso. Concretamente, tanto ella como su marido se han tratado con Mounjaro, un medicamento inyectable no insulínico que se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 2 en adultos, reduciendo los niveles de azúcar en sangre y estimulando la pérdida de peso. Actúa imitando las hormonas incretinas GLP-1 y GIP, lo que ayuda al cuerpo a liberar insulina, disminuir el apetito y reducir la ingesta de alimentos, provocando una pérdida de peso significativa, tal y como se aprecia en sus últimas fotografías.