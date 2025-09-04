Celia Molina 04 SEP 2025 - 16:09h.

El diseñador italiano ha fallecido rodeado de su familia y su funeral se celebra los próximos 6 y 7 de septiembre en Milán

Fallece el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

El solemne diseñador de moda italiano, Giorgio Armani, ha fallecido a los 91 años de edad. Según el periódico Corriere Della Sera, poco antes de su cumpleaños, el pasado 11 de julio, el modista comenzó a encontrarse mal y tuvo que pasar varios días ingresado en el hospital por una infección pulmonar. Por este motivo, no acudió a la presentación de su última colección, lo que hizo que saltaran todas las alarmas.

El mismo medio de comunicación ha informado hoy de su muerte, que tuvo lugar en su residencia, rodeado de sus seres queridos. La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 09:00 a 18:00 horas, en Milán, dentro del Armani/Teatro. El funeral será, por petición propia del diseñador, de carácter privado. Sin embargo, algunos miembros de la política del país se han dirigido a la familia para darle un lugar honorífico de sepultura:

"El fallecimiento de Giorgio Armani es una inmensa pérdida para Milán, para Italia y para el mundo entero. El rey Giorgio encarnó la elegancia, la innovación y el alma misma de nuestra ciudad. Por eso, hoy, como concejal, solicito al Ayuntamiento que inicie el proceso para inscribir a Armani en el Famedio del Cementerio Monumental, con la posibilidad, si la familia así lo desea, de considerar también su entierro allí, como un signo eterno de gratitud de la ciudad que lo vio nacer como hombre y leyenda", ha dicho Samuele Piscina, concejal del Ayuntamiento de Milán.

"Trabajó hasta sus últimos días"

"Una figura como Armani merece ser recordada entre los grandes milaneses que hicieron famosa a la ciudad en todo el mundo. El Famedio es el lugar simbólico donde la memoria se convierte en historia, y Armani ya forma parte de nuestra historia", concluyó el concejal, haciendo referencia a la construcción monumental que se sitúa en la entrada principal de los cementerios y en la que se honra la fama y el valor de los fallecidos.

Mientras se definen los detalles de su funeral, las redes sociales se han llenado de mensajes y reacciones al deceso de Armani. Desde Meloni hasta Donatella Versace, todos consideran que "se ha ido un icono de la moda" y uno de los personajes más emblemáticos de toda Italia.

El Grupo Armani ha dado así también la noticia de la muerte de su inconfundible líder: "Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros", han escrito en un triste post, donde recuerdan también que Armani fue un diseñador adelantado a su tiempo y que siempre fue "querido y respetado" por el público.