Fallece el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

El creador del grupo Armani ha muerto a los 91 años de edad tras sufrir una infección pulmonar

"Falleci�ó tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", ha señalado el grupo en un comunicado

Compartir







El diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años. Armani fue el arquetipo del estilo y la elegancia italianos, reinventando los trajes de hombres y mujeres para un público moderno.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", ha comunicado la casa de moda.

La compañía ha señalado que "incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo".

El diseñador sufrió una infección pulmonar que le obligó a hospitalizarse y a convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán. Esto le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en Armani, que nunca dejó los talleres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A lo largo de los años, Giorgio Armani construyó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La capilla ardiente se instalará el próximo sábado

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El diseñador tenía una curiosidad inagotable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. "Siempre atento a las necesidades de la comunidad, estuvo activo en múltiples frentes, en especial apoyando a su amada Milán", añade la compañía.

Giorgio Armani es una empresa con 50 años de historia. Desde el grupo destacan que la independencia -de pensamiento y de acción- fue siempre el sello personal del diseñador. La compañía es, hoy y siempre, el reflejo de ese espíritu. Su familia y sus empleados llevarán adelante el Grupo, en respeto y continuidad de estos valores.

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 09:00 a 18:00 horas, en Milán, dentro del Armani/Teatro. Conforme a los deseos expresos de Giorgio Armani, el funeral se celebrará en privado.