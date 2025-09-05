Así vive actualmente Chimo Bayo, el icono de la ruta del bakalao que marcó los 90

Inés Gutiérrez 05 SEP 2025 - 19:20h.

Chimo Bayo se convirtió en uno de los DJ más conocidos y reconocidos de la ruta del bakalao

Así es Tanya, la hija de Chimo Bayo que también es DJ: una energía única y una carrera directa al éxito

MadridDurante muchos años, el nombre de Chimo Bayo se ha asociado con la ruta del bakalao, no es para menos, pues estuvo ligado a este movimiento y fue uno de sus grandes representantes. Los jóvenes se desplazaban de viernes a lunes a las discotecas valencianas para disfrutar de la música electrónica, una especie de migración en busca de fiesta que tuvo su mejor momento entre 1982 y 1996.

Madrid tuvo su famosa movida madrileña, pero en esa época la música fue mucho más allá de lo que se vivía en la capital. Chimo Bayo se convirtió en uno de los DJ, mezclando desde su cabina la música electrónica y el baile, convirtiéndose en uno de los protagonistas de este fenómeno, que para él nada tuvo que envidiar al madrileño, porque tuvieron esencias diferentes.

“La ruta del bakalao fue del pueblo y más importante que la movida, que era para una élite”, matizaba el músico, tal y como recogían en ABC en 2023. Una experiencia que le ayudó a forjar su carrera, convirtiéndole en uno de los DJ indispensable de la fiesta valenciana, pero también haciendo que su fama se extendiera al resto del mundo.

Chimo Bayo, el icono de la ruta del bakalao que marcó los 90

Joaquín Isidoro Bayo Gómez no tenía pensado ser una estrella de la música, de hecho él quería dedicarse al motocross, pero tuvo un accidente en el que se destrozó la rodilla y toda su vida se vino abajo, tuvo que encontrar un nuevo objetivo y este le llegó gracias a que sus amigos y familia le empujaron a salir, en un momento en el que solo quería quedarse en casa, según él mismo explicó en una entrevista para Jot Down.

La música había formado parte de su juventud, sobre todo gracias a las canciones de Nino Bravo, pero jamás había pensado convertirse en DJ, fue un cambio que sintió natural, incluso empleó las protecciones de motocross en sus actuaciones. En la ruta fue pionero de muchas cosas, como de saltar junto al público o de cantar con ellos desde el micro inalámbrico. Se convirtió en un referente, pero su fama no duró eternamente y con el tiempo se fue diluyendo.

Esto no quiere decir que él dejara la música de lado, actualmente sigue dedicado a ella y son muchas las personas que siguen recordando algunos de sus grandes hits, como su famoso grito 'Hu-Ha' (que tiene registrado) o versos como 'Exta sí, exta no'. Participó en muchos programas de televisión, fue jurado de Un beso y una flor y participó en el reality Secret Story, aunque brevemente porque fue el primer expulsado.

Ahora llena su tiempo creando música y haciendo que todo el mundo se emocione y baile al ritmo que él marca desde la cabina, no es demasiado distinto de lo que hacía en su mejor momento, aunque ahora fuera de Valencia y de esas fiestas de tres días en la que no se paraba para descansar. A sus 63 años sigue siendo un habitual de festivales y eventos musicales.