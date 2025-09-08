Lorena Romera 08 SEP 2025 - 09:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se despide de su hermana, Dnoe Lamiss, que ha muerto a los 53 años

Carolina Sobe ha dedicado a su hermana un desgarrador último adiós tras su fallecimiento a los 53 años. Dnoé Lamiss llevaba desde el pasado mes de julio en coma, en la Unidad de Cuidados Intensivos. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ colaboradora de televisión explicó que sufría una neumonía que se complicó y terminó derivando en una “patología del corazón, la válvila mitral”.

Son momentos muy duros para la televisiva, que, tras semanas de intensa lucha, se despide de su hermana, que ha fallecido a los 53 años por estos problemas de corazón. La vallecana ha sido la encargada de anunciar la muerte de Dnoé Lamiss a través de las redes sociales, donde le ha dedicado una carta de despedida de lo más sentida.

Consciente de que sus seguidores estaban pendiente a cualquier novedad sobre la última hora del estado de salud de su hermana, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha querido que conocieran el triste desenlace de primera mano. “Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero, hermana”, escribe Carolina Sobe junto a la fecha de nacimiento y fallecimiento de su hermana.

Dnoé Lamiss se recorrió innumerables platós, defendiendo a su hermana en su periplo por los realities de Telecinco. Sin embargo, su experiencia en televisión se remonta antes del salto a la fama de Carolina Sobe, pues trabajó como reportera en el programa ‘Estas no son las noticias’, donde compartió espacio con David Broncano, Ana Morgade o Tania Llasera.

“El cielo se ha puesto bonito para despedirla”, se lee en los stories de Carolina Sobe, que ha compartido varias publicaciones tras el fallecimiento de su hermana, honrando su memoria y dedicándole este último adiós. “Se ha ido una gran persona, que siempre ha tenido una energía increíble. Te echaremos de menos”, escribe un amigo en otro post que la exconcursante de ‘GH’ también comparte en sus redes.