La emotiva reflexión de Angelina Jolie sobre la muerte de su madre por cáncer: "Son personas y todavía están vivas”
Angelina Jolie se ha emocionado tras lanzar una reflexión sobre la muerte de su madre en el Festival Internacional de Cine de Toronto
Angelina Jolie ha aparecido en imágenes emocionada hablando sobre su madre y su enfermedad durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Uno de sus fans le dijo que acababa de perder a un amigo por cáncer, lo que le llevó a preguntar cuál era su mensaje de “esperanza” para los afectados por esta enfermedad.
Al escuchar el mensaje del joven, ella le transmitió su pésame en un primer momento, y después lanzó una emotiva reflexión que le llevó a recordar los duros momentos de su madre durante la lucha contra el cáncer: “Cuando mi madre tenía cáncer, me dijo una vez cenando: ‘todo lo que alguien me pregunta es sobre el cáncer’”, según informa 'Page Six'.
La estrella, que pasó duros momentos junto a su madre antes de que falleciese a los 56 años por un cáncer de ovario, le dio un consejo personal que había aprendido tras este proceso: “Yo te diría que, si conoces a alguien que está pasando por algo así, preguntarle sobre todo lo demás de su vida también. Son personas y todavía están vivas”.
Un gran golpe en la vida de la actriz
Angelina, tras la muerte de su madre y al descubrir gracias a una prueba genético de que tenía altas posibilidades de desarrollar la enfermedad por la que murió su madre, se sometió a una doble mastectomía siete años después. La dolorosa pérdida de su madre fue algo que afectó mucho en la vida de la actriz, como explicó en un ensayo que escribió en 2020 y que fue publicado en el New York Times.
