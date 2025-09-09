Jesús Vázquez celebra sus 60 años en plena forma: "¿Pero en qué momento pasaron?"

El presentador celebra su 60º cumpleaños con un emotivo post en Instagram en el que repasa instantes destacados de su trayectoria vital y profesional

Quién lo diría: famosos que cumplen 50 este año

Compartir







Jesús Vázquez sopla 60 velas y llega a esta cifra redonda en plena forma, con un físico que muchos treintañeros envidiarían y la misma energía con la que conquistó a la audiencias televisivas en los años 90, todo un ejemplo de vitalidad y constancia, aunque el presentador gallego no dé crédito a lo rápido que ha pasado el tiempo. "60 años!! Pero en qué momento pasaron sesenta años? Pues sí, han pasado", afirma en un post publicado en su cuenta de Instagram.

PUEDE INTERESARTE 20 años del matrimonio igualitario: así cambió la vida a muchas parejas mayores de 50

"Sesenta años intensos con algunos momentos difíciles, pero con muchísimos más momentos buenos, alucinantes, increíbles, inolvidables, aventuras que nunca soñé que iba a vivir, experiencias que ni siquiera podía imaginar que iba a experimentar. Gracias a la vida por estos sesenta irrepetibles años, y por los que quiera regalarme aún", ha escrito acompañando a un emotivo carrusel de imágenes de toda su trayectoria vital y profesional.

Desde que saltó a la fama, Jesús ha sabido mantenerse como un referente de la televisión en España, gracias a su carisma, cercanía y naturalidad ante las cámaras. Cámaras que siguen siendo testigo del envidiable aspecto que luce a sus 60, producto de una genética privilegiada, pero también de la disciplina y un estilo de vida saludable.

PUEDE INTERESARTE Los hombres también tienen menopausia: se llama andropausia y apenas se habla de ello

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Vértigo en el sexto piso

El presentador celebra sus seis décadas con su habitual entusiasmo y agradeciendo al público que después de tanto tiempo siga estando a su lado. "Gracias a tod@s los que estáis ahí mandándome vuestro cariño, acompañándome todos estos años de trabajo. Dicen que las fiestas las hacen los invitados y mi carrera la habéis hecho vosotr@s, las personas que me seguís y me dejáis que os entretenga un rato", ha escrito.

Aunque hace un año admitía que la idea del cambio de dígito no le estaba resultando fácil de asimilar, Jesús afronta el futuro dispuesto a seguir escribiendo nuevas páginas en su historia: Hoy me subo al sexto piso con un poco de vértigo, pero con la satisfacción de haber apurado cada instante hasta llegar aquí. Como me ha dicho un amigo esta mañana, “en el sexto hay mejores vistas”.

Estrenando la sexta década

El presentador no está solo en esta aventura de estrenar década. Son varios los rostros populares que en 2025 llegan a los 60 sin que el tiempo parezca pasarles mucha factura. Por ejemplo, Robert Downey Jr, el eterno Iron Man del universo cinematográfico de Marvel, alcanza la cifra en plena cresta de la ola, con varios proyectos en cartera en los que sigue demostrando su talento y carisma.

El actor, director y productor Ben Stiller llega a la sesentena consolidado como uno de los grandes nombres de Hollywood y con la misma energía cómica de siempre. También cambia oficialmente de década (en noviembre) el actor Mads Mikkelsen, dueño de los pómulos más deseados de la gran pantalla.

Y entre ellas, Sarah Jessica Parker, icono de moda y protagonista de 'Sex and the City', celebra sus seis décadas sin perder un ápice de estilo ni de frescura; Brooke Shields, la inolvidable protagonista de 'El lago azul' llega a los 60 con la agenda repleta de proyectos; Elizabeth Hurley parece haber firmado un pacto con el demonio al que interpretaba en 'Al diablo con el diablo' y a Belén Rueda los 60 la pillan, como siempre, trabajando y de estreno en estreno.

Todos ellos y ellas, junto a Jesús Vázquez, demuestran que cumplir 60 es simplemente una oportunidad para seguir brillando e inspirando a otros.