El líder de la banda se ha pronunciado sobre el suceso que derivó en memes virales y hasta en la dimisión de dos altos ejecutivos de Astronomer

Dimite Andy Byron, CEO de Astronomer, tras hacerse pública su supuesta infidelidad en el vídeo viral del concierto de Coldplay

Compartir







Chris Martin se ha pronunciado. Un mes después del revuelo internacional que generó la famosa kiss cam en un concierto de Coldplay en Boston, el líder de la banda se ha sincerado con sus fans durante un concierto en Kingston upon Hull, Inglaterra, celebrado el pasado 18 de agosto.

El suceso del CEO Andy Byron, que derivó en memes virales y hasta en la dimisión de dos altos ejecutivos, se convirtió en uno de los momentos más comentados del verano, incluso del año.

PUEDE INTERESARTE Dimite la jefa de recursos humanos de Astronomer sorprendida por la 'kiss-cam' de Coldplay

Durante todo este tiempo, Chris Martin y la banda habían evitado hacer comentarios públicos sobre lo sucedido. El grupo continuó con su gira sin cambios en su repertorio ni en la famosa kiss cam, a pesar de que muchos fans y medios esperaban una reacción. "Vamos a usar nuestras cámaras y ustedes van a salir en la pantalla grande", aseguró poco después el artista durante un show. Esas fueron las únicas palabras que habían articulado, hasta ahora.

PUEDE INTERESARTE Las reacciones a la pillada del CEO Andy Byron siendo infiel en un concierto: de Coldplay a la decisión de su mujer

Todo ha ocurrido en la actuación del Kingston upon Hull, cuando Martin, al ver un cartel en el público que recordaba el show de Boston, ha decidido abordar el tema. "Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle", ha afirmado con tono irónico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El artista ha añadido: "Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes", ha espetado, dejando claro que su intención sigue siendo utilizar esta cámara en sus shows pese a la polémica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sus palabras no han tardado en viralizarse en las redes sociales. Lo que parece evidente es que el líder de Coldplay ha querido zanjar la controversia dejando claro que sus conciertos no se verán alterados: la kiss cam seguirá siendo parte de la gira, aunque ya nadie podrá verla sin recordar aquel episodio en Boston que pasó de chiste a escándalo global.

El incidente

Todo comenzó el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, en el marco de la gira 'Music of the Spheres'. Durante la tradicional sección Jumbotron Song, en la que se proyectan imágenes del público en las pantallas gigantes del estadio, la cámara enfocó a Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y a su compañera Kristin Cabot, responsable de recursos humanos de la misma compañía.

Ambos bailaban y se abrazaban, pero su reacción ante las cámaras fue inesperada: Byron se ocultó de manera nerviosa y Cabot se cubrió la cara. Desde el escenario, Chris Martin improvisó un comentario en tono de broma: "O están teniendo un affaire o son muy tímidos". Se supo que Byron estaba casado con otra mujer, Megan Kerrigan.

La escena fue grabada por varios asistentes y publicada en TikTok y X -antes Twitter-. El vídeo acumuló millones de reproducciones en pocas horas y pronto fue bautizado como 'Coldplaygate'.

La mezcla de la broma del cantante y la reacción incómoda de los protagonistas desató una oleada de especulaciones en redes sociales y medios internacionales. En cuestión de días, sus identidades quedaron al descubierto y la historia pasó de ser un momento gracioso de concierto a convertirse en una auténtica crisis de reputación.

No quedó solo en los titulares. La empresa Astronomer abrió una investigación interna y, pocos días después, se anunció la renuncia tanto de Byron como de Cabot. La infidelidad se viralizó tanto que hasta se emitió un comunicado falso por parte de Byron.

Mientras tanto, a Coldplay solo le quedan diez conciertos en el estadio de Wembley -del 22 de agosto al 8 de septiembre- para cerrar su histórica gira de tres años.