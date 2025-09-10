El momento en el que Bad Bunny se lesiona la rodilla en pleno concierto

Bad Bunny sufrió un percance en su rodilla en uno de sus últimos conciertos en Puerto Rico: el cantante se recuperó y siguió con el show

Bad Bunny está viviendo uno de los momentos más destacados de su carrera artística. Desde el pasado 11 de julio, el cantante puertorriqueño se encuentra realizando una residencia musical en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo el nombre 'No Me Quiero ir de Aquí'. Esta serie de 30 conciertos representa un homenaje a su tierra natal y refleja el profundo vínculo que mantiene con ella.

Durante uno de sus shows más recientes en la isla, el artista sufrió una lesión en la rodilla mientras bailaba en el escenario, un incidente que fue grabado por varios asistentes y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo su rodilla se flexiona de forma antinatural, provocándole un grito de dolor. Inmediatamente, Bad Bunny (cuyo nombre real es Benito) comenzó a cojear y se desplazó hacia un lado del escenario, generando gran preocupación entre el público presente.

El artista no tardó en regresar al centro del escenario para continuar con el espectáculo

A pesar del dolor evidente, el intérprete de 'NUEVAYoL' no tardó en regresar al centro del escenario para continuar con el espectáculo, lo que provocó una ovación por parte de los asistentes, emocionados por su entrega y profesionalismo.

Con solo tres funciones restantes, la residencia llegará a su fin el próximo 14 de septiembre. A lo largo de estas semanas, el evento ha contado con la asistencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo como Penélope Cruz, Javier Bardem, Belinda, Juanes y Ricky Martin, quienes no quisieron perderse la oportunidad de ver al "conejo malo" actuar en su tierra natal.