Kevin Mares, un joven de Queens (Estados Unidos) de 25 años, fue asesinado a tiros en Puerto Rico en la madrugada de este pasado domingo durante un viaje para ver un concierto de Bad Bunny. El joven perdió la vida cerca de un local nocturno de La Perla, un popular barrio costero del país caribeño con un alto índice de marginalidad.

La Policía de EEUU asegura que Kevin Mares era "un transeúnte inocente". Horas antes de su muerte, el joven compartió un video de una hermosa vista de la playa y una fiesta en la piscina en su hotel el sábado por la noche, pero fue cuando él y otras personas de su entorno se alejaron de los terrenos del resort en la sección La Perla de San Juan cuando se vieron en peligro y ocurrió el fatal desenlace. Los padres de la víctima están muy afectados, tal y como han explicado a 'ABC7'.

La muerte de Kevin Mares en Puerto Rico: el joven se aventuró a salir por una zona arriesgada

Kevin acudió a Puerto Rico el fin de semana para ver al cantante Bad Bunny (hubo conciertos el 8, el 9 y el 10 de agosto). El sábado, como decíamos, pasó una jornada agradable en el hotel, pero todo cambió en la madrugada del domingo, como aseguran sus padres. El joven estaba en el complejo hotelero con su novia, su hermano y un amigo. Ella decidió quedarse descansando. Entonces, él decidió aventurarse a salir con ellos.

"Iban caminando, y al cruzar una calle, encontraron a un grupo de gente que empezó a discutir y a pelearse. Entonces, uno de ellos sacó un arma y empezó a disparar, sin parar", dijo su madre, Sandra Mares. "Mi hijo estaba al otro lado de la calle y recibió un disparo en el abdomen", agregó su padre, Héctor Mares. Aquel disparo acabaría con su vida.

Los padres de Kevin son originarios de México, pero él nació y creció en Queens, con un hermano menor. Amaba a los animales, como su perro, Jessie, y quería ser veterinario. Su padre destacac que "tenía muchos sueños", "trabajaba como técnico veterinario y al mismo tiempo estudiaba". "Había estado saliendo con su novia durante varios años. Estaba a punto de proponerle matrimonio este otoño. Quería hacer algo especial. Nos lo contó", lamentó su madre.

Los padres de Kevin afirman que advirtieron a su hijo de que no saliera por la noche del hotel y de que no se alejara: "Le dijimos que se quedara en el hotel y que estuviera en el complejo. Pero son jóvenes. Cuando eres joven, a veces no piensas", señalaron los padres. Medios locales de EEUU como 'New York Post' o 'TMZ' también se han hecho eco de la noticia.

El domingo por la noche la familia Mares recibió el apoyo de sus seres queridos, rodeados de fotografías de recuerdos felices: "Era un hijo encantador. Era cariñoso. Se preocupaba por todos nosotros, su familia, sus amigos. Tiene muchos amigos que también lo van a extrañar mucho", subrayó su madre.

La familia Mares espera un arresto por el tiroteo que, según dijeron los detectives, también dejó heridos a un hombre y una mujer de unos 40 años. Desean desesperadamente que su cuerpo regrese a Queens lo antes posible. Actualmente se encuentra en Puerto Rico mientras la investigación continúa. Cabe recordar que los conciertos de Bad Bunny en el país caribeño acogen a turistas de todo el mundo. Desde España se han desplazado también numerosas personas para disfrutar de los shows.