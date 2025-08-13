La actriz española y su marido, Javier Bardem, fueron invitados a 'La Casita' que Bad Bunny ha levantando en el Coliseo de Puerto Rico

Penélope Cruz y Javier Bardem han sido unos de los últimos invitados a 'La Casita' de Bad Bunny, una réplica - más o menos fiel - de la vivienda ubicada en Humacao, Puerto Rico, que fue el proyecto visual de su álbum 'Debí tirar más fotos' y que se ha instalado en el centro del estadio Coliseo para que los conciertos del artista tengan un ambiente más personal e íntimo. Además de grabarse disfrutando de las canciones de Benito, la famosa actriz española cobró protagonismo al coger el micrófono de la mesa de mezclas:

“Acho PR es otra cosa”, gritó Penélope desde el balcón de la casita rosa, levantada en el estadio y ya símbolo de su tanda de conciertos residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’. Acompañada de su esposo, el también actor español Javier Bardem, Cruz protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche, ya que esta mítica frase da comienzo al tema ‘Voy a llevarte para PR’. El público recibió su participación con auténtica euforia, brindándole una ovación a la actriz.

Los invitados de 'La Casita' de Bad Bunny

Por la casita rosa, como invitados especiales, además de Cruz y Bardem, han pasado deportistas como el baloncestista LeBron James, los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, y el exboxeador Tito Trinidad. Bad Bunny ha vendido más de 400.000 boletos para sus 30 funciones en el Coliseo, una residencia sin precedentes que se estima que tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares.

Esta batería de conciertos estáticos, preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena. El también puertorriqueño Residente también ha actuado en un escenario tan especial, después de haber cancelado de forma súbita su participación en los festivales FIB y Morriña Fest, por su presunta vinculación con un fondo de inversión pro Israel.