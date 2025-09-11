David Beckham muestra con orgullo la cosecha de su jardín familiar en un vídeo viral

Victoria, entre risas, se convierte en la cámara de estas divertidas escenas domésticas

La familia Beckham vuelve a ser protagonista en redes sociales, esta vez no por su estilo de vida de lujo, sino por su faceta más cotidiana: el cuidado de su huerto casero.

En un vídeo que rápidamente se ha hecho viral, David Beckham presume de unas zanahorias de tamaño extraordinario, recién recogidas de su jardín. La grabación muestra el entusiasmo del exfutbolista al enseñar el inesperado resultado de su cosecha.

Victoria, detrás de la cámara

Entre risas, la encargada de inmortalizar el momento es Victoria Beckham, quien suele grabar las escenas más divertidas y espontáneas de la familia para compartirlas con sus seguidores.

Un momento viral

El vídeo, en el que se escucha a David exclamar “Oh, Dios mío” al contemplar el tamaño de las zanahorias, acumula ya miles de reacciones y comentarios de fans sorprendidos por la faceta agrícola del exjugador del Manchester United y del Real Madrid.