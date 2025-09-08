David Beckham y su hijo Brooklyn han enseñado en Instagram cómo hacer mermelada casera

David Beckham aprovecha en muchas ocasiones sus días libres para pasar tiempo en la cocina, como cuando hizo tortitas con su hija Harper Seven. El primogénito del exfutbolista, Brooklyn, también lleva un tiempo aspirando a convertirse en un chef de renombre. La prensa británica lleva meses haciéndose eco de los rumores que apuntan a que el joven se ha distanciado de sus padres y hermanos, especialmente después de perderse las celebraciones de algunos de sus cumpleaños. Con una diferencia de unos pocos días, David y Brooklyn Beckham han compartido en Instagram vídeos que muestran cómo hacen mermeladas caseras.

La mermelada de David Beckham

David Beckham ha pasado parte del primer fin de semana de septiembre de 2025 preparando mermelada, guardándola en botes y etiquetándola. Victoria Beckham y él han subido a Instagram Stories varias imágenes del proceso. El británico recolectó de su jardín grandes cantidades de ciruelas jugosas y de otras frutas, mientras que su esposa se limitó a acompañarlo y grabar su trabajo. “Esto son ciruelas de nuestro jardín”, dice en uno de sus vídeos la diseñadora, que confiesa estar impresionada ante el talento culinario de su marido.

La que fuera cantante de Spice Girls ha publicado en Instagram un vídeo con el resultado, dejando claro que el experto en la materia es su esposo: “Después de un fin de semana en la cocina… (David, no yo)”. Ella indica que David ha estado cocinando un montón de mermelada de ciruela casera y que está especialmente orgulloso de las etiquetas que ha creado con una máquina que imprime adhesivos. Haciendo un juego de palabras con su apellido, ha bautizado su mermelada como David Beckjam, ya que “jam” es “mermelada” en inglés. Además, el que fuera jugador del Real Madrid enseña que ha metido la mermelada en todo tipo de frascos de vidrio de distintos tamaños: “Tenemos muchos, incluso algunos pequeños y bonitos”.

La receta de mermelada de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham subió a su cuenta de Instagram un vídeo en el que enseña cómo hacer mermelada de fresa el pasado 27 de agosto, unos días antes de que su padre se pusiera a llenar tarros y tarros de mermelada de ciruela en su casa en Reino Unido. Algunos internautas lo han criticado y comparado con Meghan Markle, que lanzó hace unos meses su propia mermelada bajo el paraguas de su marca As ever. El joven, que vive con su esposa Nicola Peltz en una mansión en Beverly Hills, suele compartir vídeos con recetas de cocina en sus redes sociales y es el fundador de Cloud23, una marca de salsas que lanzó en 2024. El aspirante a cocinero profesional enseña en su vídeo algunos de los detalles de la preparación de su receta de mermelada.