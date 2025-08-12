El hijo del exfutbolista y la excantante de Spice Girls ha renovado sus votos con Peltz, con quien se casó en 2022

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz compartieron este lunes fotos de su renovación de votos en Instagram, que se celebró en la propiedad de la familia de ella en el condado de Westchester el pasado 2 de agosto.

La gran ausencia del evento fueron sus padres, David y Victoria, que ni siquiera fueron informados sobre la ceremonia. Es por ello que, en medio de la disputa familiar de los Beckham, fueron los padres de Nicola quienes tomaron el centro del escenario.

Su madre, Claudia, de 70 años fue fotografiada guiándola a la fiesta, después de haber reutilizado el vestido de novia vintage de 1985 de su madre para el gran día, que fue oficiado por su padre Nelson, de 83 años.

Por su parte, Nicola lució un vestido azul con temática de mariposas para la fiesta, a la que asistieron la ex de Harvey Weinstein, Georgina Chapman y su pareja Adrien Brody, entre otros.

Brooklyn Beckam y Nicola Peltz, que se casaron por primera vez en 2022, no invitaron a ningún miembro de la familia de Brooklyn. La familia de Brooklyn ha estado agitada en los últimos meses, ya que se ha afirmado que el hijo de la superestrella, de 26 años, se ha distanciado cada vez más de sus padres después de no ir a ningunas de las celebraciones del 50 cumpleaños de su padre en mayo.

Se dice que los Beckham se sintieron molestos con los Peltz durante la primera boda de Brooklyn y Nicola en 2022, pues sentían que estaban tomando el control de la boda. Las dos familias no se han reunido desde entonces y Nicola rara vez ha sido fotografiada con los Beckham.