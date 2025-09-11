El rey Juan Carlos ha aterrizado en la tarde de este jueves en A Coruña y ha sido recibido por varias personas de su confianza

El rey emérito Juan Carlos I ha aterrizado este jueves, pasadas las 14:00 horas del mediodía, en el aeropuerto de A Coruña, donde ha sido recibido, junto a otras personas, por su amigo y anfitrión Pedro Campos, para participar este fin de semana en el Trofeo Diputación de Pontevedra.

El vuelo, un jet ejecutivo Bombardier Challenger 300, partió de Cascais (Portugal) y tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña) ante la imposibilidad de hacerlo en Peinador (Vigo), adonde suele viajar para luego desplazarse por carretera hasta Sanxenxo (Pontevedra).

El padre de Felipe VI tiene previsto participar este fin de semana en el Trofeo Diputación de Pontevedra

El padre de Felipe VI tiene previsto participar este fin de semana en el Trofeo Diputación de Pontevedra, donde la tripulación del Bribón tendrá su último ensayo antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de la clase 6 metros en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club (Nueva York), donde buscará revalidar el título conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

El equipo liderado por el rey Juan Carlos y Pedro Campos competirá en esta ocasión a bordo del Erica, porque su barco ya se encuentra en Estados Unidos, preparado para esa cita tan importante para el grupo.