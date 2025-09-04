El padre del rey Felipe ha presentado serios problemas de movilidad en los últimos años, obligándole a usar bastón o incluso silla de ruedas

El emérito Juan Carlos, cinco años después de su 'exilio' a Abu Dhabi: "Su imagen es la de un rey anciano, aislado y ajeno"

En una de sus pocas apariciones públicas desde que se trasladó a Abu Dhabi hace cinco años, el rey emérito Juan Carlos ha acudido a una revisión médica en Orthocure, una prestigiosa clínica especializada en ortopedia y cirugía robótica en Emiratos Árabes.

Ha sido el propio doctor Ali Al Belooshi, cofundador de la clínica, quien lo ha comunicado a través de sus redes sociales con una imagen. El especialista aparece junto al padre del rey Felipe en su consulta, sonrientes y uno al lado del otro. Según el cirujano, "tuve el honor y el placer de conocer al antiguo rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica".

La salud del emérito

El rey Juan Carlos ha afrontado durante años serios problemas de movilidad, afectando sobre todo a las articulaciones de piernas y cadera y que limitan su independencia, obligándole a usar bastón o incluso silla de ruedas en entornos privados.

Desde hace más de 10 años, se ha sometido a más de 15 intervenciones quirúrgicas, incluyendo artroplastias, reemplazos protésicos infectados, operaciones de rodilla y tratamiento de fracturas óseas.

Entrando ya en su quinto año en Abu Dhabi, su estado físico ha empeorado visiblemente. Tal y como explicó a la web de Informativos Telecinco el experto en imagen personal José Noblejas, "la imagen de un rey vital, enérgico y carismático ha sido sustituida por la de un hombre mayor, más delgado, encorvado y dependiente de apoyos para caminar".

Si bien la visita a la clínica se trata, según diversas fuentes, de una revisión rutinaria para controlar el estado de sus prótesis y articulaciones, especialmente de la cadera y la rodilla.

La clínica y el doctor

El Dr. Ali Al Belooshi es un prestigioso cirujano ortopédico con especialización en artroplastia de cadera y rodilla, cirugía ortopédica, trauma ortopédico y cirugía asistida por robot, particularmente en reemplazos parciales o totales de rodilla.

Orthocure, fundada en 2013 por los doctores Saeed Al Thani y Ali Al Belooshi, es un centro sanitario especializado en ortopedia y cirugía robótica, con tecnologías modernas y reputación consolidada en los Emiratos Árabes con su sede en Dubái.

Cuentan con una segunda clínica, Orthocure SportsMed, ubicada en Jumeirah, equipada igualmente con tecnología avanzada, y ofreciendo tratamientos de imagenología, fisioterapia, kinesioterapia y rehabilitación.

La clínica asegura haber tratado más de 50.000 pacientes y realizado más de 28.000 intervenciones quirúrgicas, cifras que reflejan su experiencia acumulada.