La editorial Planeta confirmó la publicación de la autobiografía del padre de Felipe VI, y ahora la escritora del emérito se ha sincerado sobre la misma

El rey Juan Carlos publicará sus memorias a fin de año: "Siento que me roban mi historia"

Laurence Debray, historiadora y escritora francesa, ha estado trabajando mano a mano con Juan Carlos I desde 2020, cuando el monarca se exilió en Abu Dabi. Todo comenzó tras una llamada del rey emérito para agradecer un artículo suyo y proponerle que escribiera sus memorias. Así empezó un lustro de entrevistas, viajes, grabaciones y conversaciones durante las estancias de Debray en Emiratos Árabes -primero temporal, luego estable- para elaborar la obra que el padre del rey Felipe VI publicará el próximo mes de noviembre.

El libro, que llevará por título 'Reconciliación', saldrá el 12 de noviembre, apenas diez días antes del 50º aniversario de la proclamación de Juan Carlos como rey tras la instauración de la monarquía en España. Se presentará como una autobiografía escrita en primera persona: no un ensayo ni una crónica escrita por un tercero, sino la voz directa del propio Juan Carlos. Así, no se tratará de un relato mecanografiado por Debray, sino firmado por él mismo.

El propósito

Según desvela ahora Debray, el propósito de 'Reconciliación' es que los españoles conozcan la versión del exmonarca sobre numerosos acontecimientos históricos, desde el 23-F a su 'exilio'. De sus errores y de sus logros. De su vida como rey y de estos últimos años fuera del país que reinó durante casi cuatro décadas. "Espero que este libro contribuya a elevar la mirada de los españoles y reconocer la figura política e institucional del rey emérito", subraya.

El antiguo jefe del Estado, que en diferentes fragmentos señala: "Siento que me roban mi historia", ha replanteado ese célebre "los reyes no se confiesan" que su padre le apuntó, desafiando un legado de discreción que ha reinado en las monarquías, y rompiendo con esa norma no escrita que siempre ha caracterizado a la Corona española.

La planificación de las memorias

Tal y como revela la escritora en una entrevista con 'El País', el proceso de escritura ha sido largo y meticuloso por la falta de amplios archivos personales que se ubican en Zarzuela, donde el emérito no tiene acceso. "Para mí fue una decepción no tener sus archivos personales. Incluso pensaba tener acceso a los archivos de su padre. Empecé trabajando con esa ilusión", narra al citado mediado.

Debray recurrió a múltiples recursos: testimonios de su entorno, documentos históricos, memorias propias del exsoberano, fotografías inéditas que verán la luz y conversaciones con él durante años en Abu Dabi. "Era el rey el que me organizaba las llamadas, la logística para hablar con unos y con otros. Él me daba el material. El resto no me interesaba mucho, la verdad. Yo ya tenía suficiente con escribir", explica.

La historiadora vivió varias temporadas en Emiratos desde septiembre de 2022, llevando consigo a su familia, para mantener una continuidad en las sesiones de trabajo y dedicarse al libro.

Temas principales del libro

A sus 87 años, Juan Carlos repasa su infancia en Estoril, los ecos de su padre Juan de Borbón y parte del entorno franquista. Aunque proclamado como rey por las Cortes el 22 de noviembre de 1975 -día después del fallecimiento de Franco-, el rey relata las tensiones con militares, políticos y su entorno, explicando cómo sorteó maniobras para preservar la democracia. El golpe del 23 de febrero de 1981 se trata como un asunto central: el rey ofrecerá "su versión" y explicará cómo actuó entonces.

Aunque, tal y como adelanta, el abuelo de la princesa Leonor no hablará sobre detalles íntimos como su relación con Corinna Larsen o Bárbara Rey y la demanda a Miguel Ángel Revilla. La obra sí aborda sus errores y remordimientos. También su rutina diaria en Emiratos, donde ha estado "muy solo": gimnasia, lectura, llamadas y una vida discreta lejos del foco público.

¿Y la relación con Felipe VI?

Laurence Debray resalta que, pese a la ruptura institucional que existe entre padre e hijo desde la abdicación -Felipe VI tomó decisiones como renunciar a la herencia paterna y suspender su asignación económica-, Juan Carlos es su "primer fan". "Es emocionante verle cómo le apoya y quiere todo su éxito", asevera.

La escritora recuerda que, una vez, el emérito se molestó con ella después de que no llegara a entender el orgullo de Juan Carlos sobre la educación de Felipe. "Como francesa un poco arrogante le dije: 'Bueno, que tampoco es que fuera Felipe a la École Normale Supérieure'", un centro de estudios de la élite intelectual. "Se enfadó conmigo. Le tocó el orgullo de padre", reconoce.

Asimismo, confiesa que Juan Carlos I lee cada mañana todos los periódicos españoles y comenta el desempeño de su hijo como rey, algo que valora positivamente. Aunque, a título personal, Juan Carlos sigue "dolido" por esa soledad que experimenta desde hace cinco años.