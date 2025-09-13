Equipo Outdoor 13 SEP 2025 - 18:00h.

El motivo real del distanciamiento entre la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' con Aless Gibaja y Yasmina Quejigo

El misterioso mensaje de Oriana Marzoli sobre con quién se acaba de reencontrar: "Todo vuelve"

Compartir







Durante años, Aless Gibaja, Oriana Marzoli y Yasmina Quejigo fueron inseparables. Un trío que estaba de lo más unido y que parecía que nunca se iba a romper… Hasta que en 2020, todo saltó por los aires. Cinco años de silencio después, por casualidades de la vida se han vuelto a ver las caras y se han revivido viejas rencillas del pasado.

La historia comenzó en 2014, cuando la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' conoció a Aless por casualidad en la peluquería Francis. Desde ese día se volvieron inseparables. Poco después se unió Yasmina Quejigo, que, al igual que Oriana, también había sido tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Entre los tres se creó una amistad muy fuerte, con Yasmina convertida en la "mejor amiga" de Oriana. Pero nada es eterno.

En 2019 llegaron las primeros roces. Una noche de fiesta terminó en reproches: Oriana acusó a Aless de no defenderla cuando más lo necesitaba. Ella misma lo explicó en Mtmad: quiere que la respalden "a capa y espada", como asegura que ella haría por los suyos. Y al no sentirse "defendida", la decepción fue inevitable ya que ella "espera" de los demás lo que ella haría en situación. Después de ese día, la exconcursante de 'Supervivientes' intentó mostrar más acercamiento hacía Aless invitándole a planes, pero el decía que estaba muy ocupado. Oriana cargó contra el en un vídeo de Mtmad: "Si quieres ser mi amigo, genial, y si no pues hasta luego", estas declaraciones avivaron el fuego. Poco después, Aless Gibaja rompió su silencio y confesó en 'Viva la vida': "Oriana humilla, falta al respeto, ataca siempre con el físico. Me daba hasta miedo decirle que no y recriminarle cómo trataba a los demás, yo era como su chihuahua".

Canal de Whatsapp de Telecinco

El año siguiente la situación se tensó todavía más. Según Oriana, Yasmina la "pegó una patada", traicionándola al acudir a una cena junto a Violeta Mangriñan y el propio Aless mientras ella estaba de viaje. Aquella quedada encendió los celos, los reproches y marcó el principio del fin de la amistad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Cinco años después de separarse, Oriana, Aless y Yasmina se han vuelto a encontrar. Este reencuentro, que ocurrió en la docuserie 'Algo pasa con Oriana', estuvo lleno de sentimientos, risas y disculpas sinceras. Oriana ha admitido que estaba "absorbida" y que tomó "malas decisiones" en su momento con sus amistades, mientras que Yasmina hizo una broma sobre el tiempo que estuvieron distanciadas: "Hicimos bien en tomarnos un tiempo para desintoxicarnos". Este reencuentro ha desencadenado en una segunda oportunidad para el trío inseparable.