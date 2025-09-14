Equipo Outdoor 14 SEP 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH 15' se ha atrevido con un corte radical que ha provocado una bonita reacción en Azahara Luque

Azahara Luque, de 'Gran Hermano', se sincera sobre sus malos momentos con Juanma Furio

Compartir







Juanma Furio, exconcursante de 'Gran Hermano 15', ha sorprendido a sus seguidores con un radical cambio de imagen que ha generado multitud de comentarios en redes sociales. Acostumbrados a verle con su característica melena larga hasta los hombros, Juanma ha optado por un corte más arriesgado y ha provocado la reacción de Azahara Luque.

El exconcursante de 'GH 15' se ha realizado un nuevo cambio de look, mucho más corto y con rizos definidos, dejando atrás su icónica melena al viento. El resultado ha llamado la atención por el aire fresco y renovador que transmite. La reacción de Azahara Luque, su pareja desde que se conocieron en el reality, no se ha hecho esperar. La malagueña ha dejado varios emoticonos de corazones en la publicación donde Juanma ha mostrado su nuevo peinado, dejando claro que el cambio no solo le ha sorprendido, sino que le ha encantado.

Además, hace solo unos días, Azahara Luque compartió con sus seguidores que toda la familia había pasado por las tijeras en el mismo salón. "Siempre es un placer ir a visitar a Conchi. Es tan maja y tan profesional en @camposcurlyhair son especialistas en ondas y rizos, no solo cortan, sino que te enseñan a manejarlo y aplicar los productos necesarios para cada tipo de cabello", escribió muy agradecida la creadora de contenido. Sus palabras dejaban entrever que este cambio de look ha sido una experiencia en familia y especial para los cuatro, convirtiéndose en un plan familiar, ¡incluyendo a sus mascotas!

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con más de diez años de relación y dos hijos en común, Natura y Delmar, de 8 y 6 años. Juanma y Azahara han construido una familia sólida que comparten su estilo de vida en redes. Aunque Azahara ha reconocido que no todos los días son perfectos, también ha subrayado la importancia de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, lo que ha despertado la admiración de sus seguidores.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El nuevo estilo de Juanma ha sido recibido con entusiasmo por el público, con comentarios: "Me encanta, te queda genial, y se nota más el rizo", "Sí que me gusta, te hace más joven, te queda muy, muy bien" o "Ganaste con el cambio, súper favorecido". Y, sobre todo, ha puesto de relieve la bonita complicidad que sigue existiendo entre él y Azahara, una pareja que sigue creciendo, evolucionando y celebrando juntos cada pequeño cambio, incluso algo tan simple como un nuevo corte de pelo.