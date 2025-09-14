Fiesta 14 SEP 2025 - 19:11h.

Una confidente se ha puesto en contacto con 'Fiesta' para contar que la que fuera pareja de Bernardo Pantoja estaría alquilando habitaciones de la casa de Isabel Pantoja

Pinocho, el supuesto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, entra por teléfono en directo: "Junko es una persona mayor y está muy nerviosa"

'Fiesta' maneja una información exclusiva que afecta directamente a Junko, la que fuera pareja de Bernardo Pantoja. La japonesa, que vivió durante años con el padre de Anabel Pantoja en una casa propiedad de la tonadillera, seguiría residiendo en el piso de Sevilla que Isabel Pantoja, en varias ocasiones, ha reclamado.

Según ha explicado una confidente, Junko no solo viviría en el piso que pertenece a la cantante, si no que además estaría realquilando habitaciones de la vivienda por 300 euros por pareja, o 500 euros si incluye la comida, tal y como ha confirmado Amor Romeira.

Amor ha contado que ella misma ha podido ver una conversación en la que dos personas se intercambian el contacto de Junko como "una persona que alquila habitaciones de su piso de Sevilla": "No es una pobrecita señora japonesa, es una mujer interesada que está sacando beneficio económico de una casa que no es suya".

Junko vende la moto de Bernardo por 400€: "Fue un regalo de Anabel"

Pero la información no acabaría aquí. Según esta confidente, Junko también estaría sacando rédito de las pertenencias que aún tiene del fallecido Bernardo: "Tiene la motito eléctrica de Bernardo puesta a la venta por 400 euros, la motito de movilidad reducida que le compró a Bernardo su hija Anabel".

Pinocho entra en 'Fiesta' en nombre de Junko: "Está muy nerviosa"

Pinocho, el joven sevillano que asegura ser hijo de Bernardo Pantoja, ha entrado por teléfono en 'Fiesta'. El supuesto hijo ilegítimo de Bernardo se ha convertido en los últimos tiempos en el gran apoyo de Junko desde que Bernardo Pantoja falleció a causa de su enfermedad.

Pinocho, muy enfadado, el ha asegurado a Emma García que no es cierto que la que fuera mujer de su supuesto padre esté alquilando habitaciones de la vivienda: "Es una señora mayor, Amor Romeira que "se dé un puntito en la boca" que tengo a Junko aquí en mi sofá súper nerviosa la mujer, con un ataque de nervios, ella solo quiere que la dejen tranquila".

El sevillano defiende que Junko tampoco está vendiendo las pertenencias de Bernardo, y mucho menos aún que tuviera un amante mientras estaba con él, tal y como explicaba la confidente: "Yo, como comprenderéis, no voy a preguntarle a esta mujer si tenía un amante, pero vamos, que ella era la que estaba día a día con Bernardo es un hecho, porque el resto de su familia lo tenía abandonado".